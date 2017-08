Ny ställplats vid Lagan får OK men dröjer ändå

LAHOLM Planen verkar få godkänt men bygget dröjer. Husbilsägarna lär få vänta ytterligare en sommar innan den omtalade nya ställplatsen på Gröningen vid Lagan bli klar.

p>Från början såg det ut att vara ett enkelt kommunalt ärende. Parkeringen vid Gröningen intill ån och kraftverket skulle rustas upp och anpassas för trenden med husbilar. Ställplatsen skulle få mer service i form av el, vatten och avlopp än husbilsparkeringen i Laganbacken ovanför Rökeriet. Tanken var att med en bra och centralt belägen ställplats locka fler turister till Laholm.Politiskt verkade alla överens om att det var en god idé som dessutom inte drog med sig någon orimligt stor investering. Men det fanns praktiska och tekniska problem. Statkraft har en transformatorstation i området som deras tekniker måste komma till. En värre komplikation är närheten till Lagavägen, som är skyltad för farligt gods. När parkeringen anpassas även för övernattning ställs högre krav. Trafikverket ville se en utredning över att husbilarna inte skulle hamna i konflikt med transportsystemet.Efter en särskild utredning kring riskerna kunde kommunen visa att det visst går att ha övernattningar nära vägen. När allt verkade vara klart för att skicka fram den nya detaljplanen mot kommunfullmäktige för att anta den slog kultur- och utvecklingsnämnden nämnden bakut. I ett yttrande gick deras chefstjänsteman plötsligt emot hela idén om en stä’llplats, vilket ju var syftet med detaljplanen. Istället för husbilar skulle planen gälla fiskeplatser för rörelsehindrade.Det som fick inställningen ingen att ändras var oro från kommunens campingägare. De har redan tappat kunder genom det ökade intresset för husbilar jämfört med husvagnar. Husbilsägarna är mer rörliga och väljer oftast bort campingplatserna. De är inte intresserade av all den service som erbjuds på moderna campingar, och det högre pris som följer. Istället prioriteras läget, antingen naturskönt eller centralt.Efter kovändningen sent i våras verkar ordningen ha återställts. I sammanställningen till miljö och byggnadsnämndens står bara att kultur- och utvecklingsnämndens yttrande ”noteras”.Nu blev det ett enigt ja till detaljplanen från miljö och byggnadsnämnden. Gröningen ska bli ställplats. Planfrågan ska vidare till kommunstyrelsen, och av görs slutligen av kommunfullmäktige. Eftersom det inte har funnits några andra större invändningar som inte är hanterade finns det stor sannolikhet att fullmäktigeslutet står sig utan överklagande. Det innebär att bygget skulle kunna ske tidigt nästa år, och ställplatsen bli klar till nästa sommar. Så har också tanken varit från en del inblandade tjänstemän.Men även om fullmäktige säger ja och det finns pengar lär ändringen dröja ytterligare minst ett år. Det beror på kommunens nya parkeringshus, eller parkeringsdäck som beslutsfattarna kallar det av juridiska skäl. Med parkerignsdäck istället för parkeringshus går det att använda den gällande detaljplanen för parkeringen vid gamla stationen.Här är tidsplanen att göra upphandling under hösten och förmodligen,ingen klara bygget under sommaren 2018 med invigning av de nya 200 parkeringsplatser där två tredjedelar är under tak nästa höst.Men vad har då Gröningen med parkeringsdäcket en halv kilometer därifrån att göra? Ja under byggtiden lär det bli stor brist på parkeringar i centrum. Bristen på bilplatser är den direkta orsaken till att Laholmshem flyttar det mesta av sitt kontor till Trulsgården nära nya stationen.– Vi behöver alla parkeringsplatser som finns under tiden parkeringsdäcket byggs. Då kan vi inte inte göra något som även tar av parkeringsutrymmet på Gröningen. Som jag ser det måste ställplatserna vänta, säger kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Babic (M).Finns det ytterligare hinder för att genomföra planen för Gröningen?– Nej inte vad jag vet, men det är ju kommunfullmäktige som tar beslut om planen, säger kommunalrådet.