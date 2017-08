Våxtorp

En man i 50-årsåldern blev troligtvis misshandlad i Våxtorp sent under fredagskvällen.

När polisen anlände till platsen fann de mannen blödande och berusad.

Mannen togs med in till polisstationen, men överlämnades sedan till akuten, då han hade fått en skada i ansiktet vid ena ögat.

Mannen uppger själv att han har blivit misshandlad, och har även namngivit en person som ska ha utfört misshandeln.