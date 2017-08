VGLT nära att stänga dörren till toppen

FOTBOLL I 80 minuter var det ett jämnt derby som kunde slutat hur som helst. Men efter att Våxtorp/HaSko tagit ledningen med 2-1 fanns det nästan bara ett lag på banan.

Matchfakta VGLT-Våxtorp/HaSko 1-2 (0-1)

div 4, dam

Mål VGLT: Annie Strömberg

Mål VHS: Linn Niska Gustavsson, Amanda Palm

Domare: Fatmir Kyqyku, Halmstad

VGLT gav Våxtorp/HaSko en rejäl match under fredagskvällen, men gästerna i rödsvart lyckades till slut ta hem de tre poängen och hänga på i toppen.

– Derby mot ett topplag, och då taggar vi till ordentligt. Ge det bara ett par år till så kommer de här unga tjejerna bli riktigt bra, säger VGLT:s assisterande tränare Lars ”Tudde” Pettersson.

Han och tränarkollegan Magnus Bergman fick se gästerna ta ledningen i slutet på första halvlek. Ett mål som Bergman bedömde vara offside.

– Men det är inte lätt för domaren att se, och det sa jag till honom i paus, säger Bergman.

I andra flyttade VGLT fram positionerna, och Annie Strömberg kvitterade på hörna. Så länge som det stod 1-1 hade VGLT mycket boll och flera halvchanser som avstyrdes av Jana Jönsson i Våxtorp/HaSkos mål.

Men så erövrade VHS boll på mittplan, och Amanda Palm kunde från långt håll prickskjuta in 1-2 strax under ribban. Och därefter var det mer eller mindre bara Våxtorp/HaSko som skapade chanser.

– Två minuter innan vi gör 1-2 tar vi tag i det. Vi tar över mitten, säger Våxtorp/HaSkos David Andersson.

Under matchens sista tio minuter hade gästerna ett par, tre riktigt vassa chanser, och Sofia Spiljak räddade bland annat ett friläge.

Våxtorp/HaSko hänger därmed med i toppen på en haltande tabell.

– Hoppas att resultaten går med oss i någon av matcherna i helgen, och sedan har vi Stafsinge i nästa match, säger Jessica Andersson.

Stafsinge toppar serien.