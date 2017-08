Tre dubbelnollor gav Veronica Josse seger

TINGSRYD Veronica Josse och Princess Leia imponerade i Tingsryd den gångna helgen.

Ekipaget från Laholmsorten stod för tre dubbelnollor och vann en av klasserna de ställde upp i.

Med dubbelnolla och en sjätteplats under lördagens inledande 1,00-hoppning fick Veronica Josse och Princess Leia en flygande start på tävlingarna i Tingsryd. Med 60 startande ekipage var prestationen självklart mycket bra. Ändå skulle det vara den sämsta av ekipagets tre hoppomgångar.

Senare under lördagen flyttades bommarna upp en decimeter, och Josse flyttade samtidigt upp i resultatlistan.

Av 77 startande ekipage var 27 felfria under första hoppomgången. Av dem hade Josse bara 18:e bästa tid, men till andra omgången la de in en betydligt högre växel. Med en felfri runda på 37,26 var hon en av blott tre som tog sig under 40 sekunder. Resultatet gav en tredjeplats för ekipaget.

Fullträffen kom på söndagens 1,10-hoppning. Än en gång stod Josse och Princess Leia för en stabil felfri inledande hoppomgång för att sedan skruva upp tempot. Den här gången hade de tiden på sin sida. 28,29 i andra omgången var fem hundradelar bättre än tvåan.

Också Daniella Wennström och fanns med och tävlade i Tingsryd. Tillsammans med Trust de la Besace ställde hon upp i en klass under lördagen (1,20) och två under söndagen (1,20 och 1,30).

Med såväl nedslag som tidsfel under lördagen blev den klassen inget att skriva hem om. Inte heller blev 1,30-hoppningen något vidare, med en uteslutning som resultat.

Då gick det bättre i söndagens 1,20 hoppning över två rundor med totalfel. Ekipaget hade näst snabbast tid av alla i första rundan, men kunde inte hålla samma tempo i den andra. En dubbelnolla gav ändå en niondeplats bland de 41 startande.