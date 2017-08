Angrep äldre par – misstänks för dråpförsök

Laholm Ett äldre par angreps och misshandlades i centrala Laholm strax efter lunch på fredagen. Mannen som angrep dem var kraftigt påverkad.

Ett par i 80-årsåldern angreps helt oprovocerat mitt i Laholm under fredagen, strax efter lunch. Angriparen var en påverkad man, som också var våldsam och aggressiv.

Det äldre paret tog sin tillflykt till en butik i närheten, där de låste in sig.

– Gärningsmannen sparkade då in entrédörren, och tog sig in i butiken. Han gav sig främst på mannen med slag och sparkar, varpå mannen slogs till golvet. Den påverkade mannen fortsatte angreppet men flera andra personer kom då till undsättning och kunde hålla fast den påverkade mannen, säger polisens presstalesman Hans Lippens.

Under tiden hade någon larmat polisen, som hade en patrull i närheten.

Poliserna grep mannen, som är i 35-årsåldern, och tog med honom för tillnyktring och förhör.

Han och det äldre paret är helt obekanta med varandra, och angriparen är nu misstänkt för dråpförsök alternativt grov misshandel.

– Det äldre paret mår efter omständigheterna väl och de har kommit hem igen. Butiksbiträdet blev rejält chockad, men ska höras under kvällen, säger Hans Lippens.