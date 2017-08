Stal från pannkaksfabriken

Lilla Tjärby

Någon eller några har tagit sig in i Lantmännen Cerealias lokaler i Lilla Tjärby vid flera tillfällen under sommaren.

Inbrotten har ägt rum vid tre tillfällen, och företaget valde under onsdagen att polisanmäla alla tre händelserna. Vid det första inbrottet, som ägde rum mellan den 3 och 16 juli, har någon lyckats ta sig in på området, och stulit flera låsvred och en låskista. Det är oklart hur gärningsmännen lyckades ta sig in i pannkaksfabriken.

Det andra inbrottet ägde rum mellan den 16 juli och den 3 augusti. Då har någon klippt upp staketet, och orsakat skador på ett fönster, men det är oklart om någonting försvann vid det tillfället.

Ytterligare ett olaga intrång skedde mellan den 14 och 15 augusti. Då tog sig någon eller några in i företagets personalutrymme, och stal där sex stycken skruvmejslar ur ett skåp.

Något tänkbart motiv till intrången, eller några spår efter förövarna finns inte i dagsläget.