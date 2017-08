Avslutade EM med bästa framträdandet

PARADRESSYR Femteplatsen i måndags och misslyckades i tisdagens lagtävling följdes upp av Anita Johnssons bästa EM-ritt när paradressyrtävlingarna avslutades på onsdagen.

– Det gick mycket bättre nu. Den här gången kände jag igen ”Freddan”, säger Johnsson.

Visserligen blev det ”bara” en sjätteplats i onsdagens kür, och därmed varken medalj eller prispengar, men prestationen och poängen blev mästerskapets bästa: 72,006 procent.

– Det var väl något i går (läs: i tisdags) som inte stämde. Så det känns skönt att ha med dagens ritt i bagaget hem, säger Johnsson.

Poängen räckte till en sjätteplats. De fem första fick prischeckar.

– Det är klart att man är lite besviken när man vet att vi kan mer och vi ändå var så nära placeringspoäng. Men samtidigt kan jag inte vara besviken på ”Freddan”, för det är de bästa i världen som vi har ridit emot, säger Johnsson.

– Om jag var åtta i Rio så är jag femma, sexa nu. Så vi har höjt oss ett par snäpp, konstaterar hon.

Till küren ändrade hon och tränare Ulf Nilsson på framridningen och kortade ner den.

– Vi valde att ha en kortare framridning. På det viset sparade vi lite energi till tävlingen, säger Johnsson.

Att Nilsson kunde följa med på tävlingen gav också positiva följder för fortsättningen.

– Ja det blev en positiv känsla att ha med honom under hela meetinget. Nu fick vi en del saker att ta med oss hem i bagaget till vinterträningen, säger Johnsson.

EM var säsongens sista tävling, och under tävlingsuppehållet ska küren förändras till det svårare.

– Vi ska lägga in lite fler tekniska saker som höjer svårighetsnivån ett snäpp, säger Johnsson