Brandrisk känd redan 2011

Laholm I förrförra veckan larmade Laholms Tidning om det bristande brandskyddet och riskerna på kommunens äldreboenden.

I dag kan LT avslöja att makthavarna i Stadshuset känt till de allvarliga bristerna i sex år – utan att de åtgärdats.

I en intervju i LT den 8 augusti framgick det klart och tydligt att den dåliga brandsäkerheten på äldreboendena i kommunen kom som en överraskning för socialnämndens nye ordförande Knut Slettengren (M).

– Det är inget jag känner igen, men det låter definitivt allvarligt. Vi ansvarar för de boendes säkerhet, sa han då.

Svaret kom som respons på att räddningstjänsten hade skickat ut förelägganden efter sommarens återbesök där det visat sig att kommunen inte åtgärdat de brister som pekades ut hösten 2016.

När LT därefter, i förra veckan, började granska ärendet via de kommunala arkiven visade det sig snart att det bristande brandskyddet på kommunens äldreboenden långtifrån är ett nytt problem.

Än mindre en nyhet för makthavarna.

För historien börjar nämligen långt, långt innan räddningstjänstens tillsyn hösten 2016 och Slettengrens tillträde som socialnämndsordförande i april 2017.

Vi får backa den kommunala klockan till 2011.

Laholmshem AB lade då en beställning om en övergripande översyn av äldreboendena från en oberoende brandskyddskonsult.

Konsulten levererade sin rapport i september 2011 där det radades upp allvarliga brister och fel.

Konsultrapporten, gjord av företaget Firetech Engineering, är för övrigt samma rapport som räddningstjänsten använt som underlag till den brandsyn som gjordes hösten 2016.

Omgående, hösten 2011, presenterades rapporten för kommunstyrelsen, socialnämnden och övriga ansvariga chefer.

Politiker och tjänstemän insåg riskerna vilket gjorde att ärendet gavs högsta prioritet i Stadshuset. Det ledde sedermera till flera möten, senhösten 2011, som leddes av kommunstyrelsens dåvarande ordförande, Per Asklund.

Enligt uppgifter till LT deltog även socialnämndens ordförande Mikael Kahlin, socialchefen Björn Jingblad, kommunchefen Nils Danred, räddningschefen Per-Åke Eriksson med kollegan Peter Söderström.

Rapporten ska, enligt uppgifter till LT, tagits på stort allvar och mötena fortsatte även efter att Asklund avgått (november 2011) och lämnat över ordförandeskapet i kommunstyrelsen till partikollegan Thomas Jönsson.

Efter att de kommunala kvarnarna malt tog socialnämnden i februari 2013 beslut om att begära 250 000 kronor till en förstudie av särskilda boenden och servicelägenheter.

Att beslutet dröjde ända till februari 2013 beror enligt LT:s källor på att brandskyddet skulle ingå som en viktig del i en större plan – den långsiktiga bostadsförsörjningsplanen för äldre som blev klar i augusti 2012.

Ambitionen hos socialnämnden var att framtidssäkra samtliga äldreboenden fram till år 2050.

I maj 2013 beviljade kommunstyrelsen pengarna till förstudien och gav servicenämnden i uppdrag att genomföra förstudien ihop med Laholmshem.

I beslutet står särskilt att man ska beakta tidigare genomförd brandskyddsutredning.

Om kommunens kvarnar malt i maklig takt, men ändå framåt, fram till den tidpunkten så började nu kvarnhjulen gnissla rejält.

Under valåret 2014 dröjde det ända till oktober innan nästa officiella protokollsanteckning i ärendet dyker upp – i socialnämnden:

”På grund av omstrukturering av kommunens fastighetsavdelning har förstudien inte påbörjats under våren”.

Under 17 månader av stiltje i ärendet hann servicenämnden gå i graven och Laholmshem tog över ägande och drift av kommunala fastigheter.

Samtidigt skedde maktskifte på kommunstyrelseordförandeposten där Elisabet Babic (M) efter valet tog över från Thomas Jönsson (M) som i sin tur blev ordförande i Laholmshem.

Under tiden var socialnämnden tvingade att vidta åtgärder i Solhemmet i Veinge där det fanns ett brådskande renoveringsbehov, däribland brandskyddsåtgärder.

Vad hände då med förstudien där alla de andra äldreboendena, Solhemmet undantaget, skulle utredas ur ett prioriterat brandskyddsperspektiv?

Tja, efter den 21 oktober 2014 finns inte ärendet om förstudie att uppbåda någonstans i de kommunala arkiven.

I princip har det inte hänt någonting under sex års tid, förutom på Solhemmet i Veinge.

Under tiden har mellan 350 och 400 äldre och sjuka människor bott i de brandfarliga boendena.