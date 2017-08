Madsen: ”Kim Wall dog i olycka”

Den svenska journalisten Kim Wall dog i en olycka ombord på ubåten.

Det ska ubåtsägaren Peter Madsen ha sagt i ett förhör med dansk polis.

I ett pressmeddelande skriver polisen att Madsen har förklarat att det skett en olycka ombord, vilket resulterat i journalistens död.

Peter Madsen har också sagt att han begravt henne till sjöss i Kögebukten.

Det är dock inte klarlagt exakt var.

I pressmeddelandet från den danska polisen framgår heller inget om hur olyckan ombord på ubåten gått till.

Till danska TV2.dk säger Peter Madsens advokat Betina Hald Engmark att hennes klient är lättad över att hans förklaring till vad som skett på ubåten blivit offentlig.

Inledningsvis hävdade dock uppfinnaren och konstruktören att han släppt av Kim Wall på Refshaleøen på torsdagskvällen innan ubåten sjönk.

– Folk reagerar olika när de varit med om en traumatisk upplevelse, säger Betina Hald Engmark till TV2.dk som betonar att hon uttrycker sig helt generellt och inte som en förklaring till varför Madsen ändrat sin historia.

Enligt advokaten samarbetar Peter Madsen med polisen och ger dem all information.

Enligt polisen har såväl den svenska och danska sjöfartsmyndigheterna utarbetat en rutt för hur Peter Madsens ubåt rörde sig i Kögebukten och i Öresund. Ubåten ska ha seglat i danska farvatten dels i sydliga Öresund och dels i Kögebukten.

Dykningarna i det aktuella området inleddes redan under fredagen och fortsätter under måndagen. Förutom dykinsatsen medverkar också ett fartyg utrustat med sonar.

Under helgen har svensk polis sökt efter den saknade svenskan med helikopter och fartyg. Även de eftersökningarna fortsätter under måndagen.

Enligt dansk polis förblir Peter Madsen häktad.

Läs mer: