Lilla Tjärby

Under den gångna helgen bröt sig en tjuv in i ett hus i Lilla Tjärby och stal en jacka.

Tjuven har dessutom försökt att bryta upp en container som stod utanför bostaden utan att lyckas.

Vittnen har berättat om en bil som setts synlig i samband med inbrottet. Vittnesuppgifterna är dock för vaga för att polisen ska kunna arbeta vidare med just det spåret.