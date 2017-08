Tog nödvändig trea för att hänga med

FOTBOLL För att fortsätta att vara med i kampen om de två uppflyttningsplatserna var Våxtorp/HaSko mer eller mindre tvingat att vinna hemma mot Tofta.

Efter en trevande inledning blev hemmaseger till slut odiskutabel.

Matchfakta Våxtorp/HaSko-Tofta GoIF 3-1 (2-1)

div 4, dam

Mål VHS: Erica Johansson, Ida Andersson, Sanna Nilsson

Domare: Fatmir Kyqyku, Halmstad

– Det är lite mesigt i passningsspelet i första halvlek, men på det stora hela gör vi en stabil insats, säger tränare Jessica Andersson.

Hemmalaget behövde inte mer än fem minuter för att ta ledningen när Erica Johansson med sitt elfte mål för säsongen gick upp i ensam intern skytteligaledning.

Men fem minuter senare ringde det också åt andra hållet.

– Vi slarvar och ger dem chansen att göra sitt mål. Sedan ger vi dem något läge till, säger Andersson.

Ledningen återtog man dock snabbt. När Ida Andersson satte 2-1 hade man bara hunnit en kvart in på matchen. Det höga målproduktionstempot skulle dock bedarra ordentligt. Inte förrän tio minuter in på andra halvlek stack Sanna Nilsson dödsföraktande fram skallen och nickade in matchavgörande 3-1.

– Andra halvlek är mycket bättre än första. Där är det vi som tar tag i matchen och styr den, säger Jessica Andersson.

Segern innebär att Våxtorp/HaSko hänger på Lilla Träslöv och Stafsinge på uppflyttningsplats. Med en match mer spelad är man nu två respektive en poäng bakom. Fyran Ullared ligger hela tio poäng bakom Våxtorp/HaSko, även om detta lag har två matcher färre spelade än sydhalländskorna.

– Men redan nu har vi tagit dubbelt så många poäng som i fjol, konstaterar Andersson.

Hemmalagets bästa spelare mot Tofta var Sofie Hansson.

– Hon gör en jättebra match. Hon kämpar och sliter och får ta mycket stryk, men hon klagar aldrig. Bakom henne är det jämnt överlag när det gäller insatsen, säger Jessica Andersson.