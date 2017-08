Regnväder ska till i väntan på svampexplosion

När gemene man tycker sommarvädret är sisådär, då är det ett gynnsamt svampår.

Med en stark inledning på sommaren väntar nu högsäsongen av svampar. Kommer bara ett ordentligt regnoväder medför detta att svamparna poppar upp i naturen explosionsartat.

Kantareller, soppar, kremlor och många andra svampsorter ligger i jorden och gror i väntan på att det riktiga svampvädret ska komma.

– Tycker man själv det är ett halvtråkigt väder så är det ett bra väder för svamparna, sammanfattar naturinformatören HG Karlsson.

Från mitten av augusti till slutet av september är det svamparnas tid.

– Det har varit bra för några veckor sedan, men nu har det varit lite stiltje ett tag även om det börjar komma igång lite, säger naturinformatören och svampguiden HG Karlsson.

Han fortsätter:

– Det har varit ett hyggligt svampår hitintills. Det skiljer sig väldigt lokalt beroende på var svamparna växer. Här närmare kusten har det varit mindre regn, men ju längre in i landet, närmare Mästocka och gränsen till Småland har det kommit mer regn. Så på vissa håll kan man hitta jättemycket svamp och fylla flera korgar av kantareller, kremlor och annat gott.

– Men vi skulle behöva en rejäl regnskur under natten med en nederbörd på 10-15 millimeter i en stöt, berättar han och fortsätter:

– Då kommer svamparna att sätta full fart. Det är lite det som svamparna under jorden ligger och väntar på så att de kan skicka upp fruktkropparna. Men just nu är det lite torrt fortfarande.

De stora och snabba klimatförändringar som råder gör att säsongen utvidgats.

– Min känsla är att det blir tidigare för varje decennium, det kan mycket väl bero på klimatet, berättar HG Karlsson.

Men redan till midsommar var det säsong för sommarkantarellerna och Karl-Johansvampen som kommer upp ur sina fruktknoppar och håller i sig en bit in i juli.

– Är man ute efter kantareller så är de igång redan vid midsommar. De ger nästan mer då än nu. Men återigen är det beroende på hur vädret utvecklar sig. Regn, rejäla åskskurar under ett dygn och sol däremellan är det bästa för svampen. Då triggar det igång dem, menar HG och berättar vidare:

– Däremot är de väldigt fina att plocka. De lyser på långt håll. Finns det en, så finns det många. Hittar man en Karl-Johan så ska man kolla runt om för de svamparna är lite mer utspridda.

För HG är svampplockningen en given del i hans liv. Sedan tonåren tillsammans med vänner fick de upp ögonen för svampar.

– För mig är det skönt att få komma ut i naturen. Samtidigt är det lite av en skattjakt att plocka svamp. Hittar man en så kan man finna flera, det är lite som om man funnit guld, säger HG exalterat.

Ett intresse som hållit i sig sedan dess. Numera arbetar han som naturinformatör med uppdrag för länsstyrelsen och kommuner samt håller i en del svampvandringar.

Hans absoluta favoritsvamp har han klart för sig vilken det är.

– Karl-Johan eller stensopp, som den heter, är min absoluta favoritsvamp att äta. Kantareller är schysta men Karl-Johan är mycket godare, tycker jag. Den har mer smak än kantarellerna, säger HG Karlsson.

Men i år verkar dock hans favorit inte lyckas frodas i någon stor utsträckning.

Det är inte så mycket Karl-Johan i år som tidigare år, men får man regnet kan den också komma igång en andra gång, berättar han.

I jakten på svamp ska man även ha i bakhuvudet att ju mindre svampen är, desto mer smak innehåller den.

– Och det många gör fel är att man tillsätter smör direkt när man tillagar svamp. Man ska minska på vattenmängden för svampen innehåller 70 procent vatten i sig redan. Det gör man genom att lägga svampbitarna i en stekpanna som hettas sakta upp. Då tränger en del av vattnet ut och förångas. Då får man mer smak och en konsistens som inte är så svampig, berättar han.

Ett svampställe HG Karlsson starkt kan rekommendera i Laholms kommun är Tjärby naturreservat, inbäddat i tallskog. Under en kortare runda började svampkorgen fyllas.

– Bara på den här lilla stunden jag varit ute har jag hittat en hel del. Jag lovar att jag kommer att fylla korgen om jag skulle gå en stund till, säger HG.

För en ovan svampplockare tipsar HG att se över svampböckerna.

– Rådet är att man inte ska titta i några gamla svampböcker. Har man en gammal bok som är 10-20 år kan den vara inaktuell. För det finns svampar man har omvärderat från att de tidigare varit ätliga till att man ska vara mer försiktig, riddarmusseron är er en sådan, säger berättar han.

Svampplockare går ofta på säkra kort. Ett tips han ger är att man lär sig en svampsort åt gången.

– Man ska lära sig en sort i taget. När jag har kurser brukar jag slå ett extra slag för kremlorna, berättar HG.

De har en vinröd, orange eller pastellfärgad nyans på hatten. En egenskap som kremlan och även riskan har är att foten är väldigt spröd.

– Kremlans utseende är inte så svåra men man måste ändå lära sig dem, så man inte plockar någon flugsvamp. Men kremlan ha ingen ring eller strumpa på foten som flugsvampen, måste jag påpeka, säger han.

– Kremlorna är en bra grupp att äta. Kan man bara lära sig hur de ser ut, då har man väldigt mycket svamp att hämta. De är vanliga och många, framförallt i tallskogen, längs kusten, menar HG.

– Om man tror sig ha en kremla kan man lägga en bit på tungan. Om det innehåller skarpa ämnen är det ingen bra kremla. Det är sådana tricks man får med åren.

Dessutom uppmanar HG Karlsson att vara noggrann med vad man plockar. Kritvita och bruna svampar som är bruna eller vita på både fot, hatt och skivor ska man hålla sig ifrån att plocka.

Man ska inte vara rädd om skogsmusen och sorken varit framme.

– Om de har gått hårt åt på svampen betyder det i sig att det inte gör så mycket för själva smaken. Det är lätt att plocka bort, berättar HG Karlsson och fortsätter:

– Men man ska komma ihåg att om en snigel sitter på svampen eller om en sork har gnagt på en svamp, så är det ingen garanti att den är ätlig. Det får man inte ta för givet. Sniglarna klarar av att äta dem, inte de absolut giftigaste men lite giftiga svampar klarar de av.

Det är vida känt att privatpersoner inte avslöjar sina svampställen.

– Det händer ju ofta, men jag delar gärna med mig det mesta. Det är kanske någon svamp som jag vill ha för mig själv, säger han lite hemlighetsfullt.

– Men har man ett favoritställe att plocka svamp på och vet om att det regnat mycket där de senaste dagarna då kan man med säkerhet veta att det finns svamp där inom några dagar, för har det väl regnat mycket kommer svamparna snabbt, säger och avslutar HG Karlsson.