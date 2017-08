Fler unga till start än någonsin

Miljökontoret tvistar med stuguthyrare

Laholm Kommunens miljökontor tycker inte att det är någon större skillnad om en turist hyr in sig på bed and breakfast eller om övernattningarna sker i en sommarstuga ägd av privatpersoner.

I alla fall inte om stuguthyrningen sker via företag som tar in hyra, delar ut nycklar och erbjuder tilläggstjänster. Även stugor borde kontrolleras så att de uppfyller kraven som bostad. Men än så länge är det stopp.