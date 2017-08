Trist sommarslut

MELLBYSTRAND Det har knappt varit några baddagar och kvällarna har varit kyliga. Nu i slutet på säsongen drabbades strandkrogen Chill Out dessutom av två inbrott på en vecka.

Det har inte varit något höjdarår för Chill Out, sommarkrogen vid havet nedanför strandhotellet. Först fick krögarna kommunens byggnadsinspektörer på sig för att de hade börjat jobba med containrar och trädäck innan bygglovet var beviljat. Och sedan blev det knappt någon riktig sommar.

När det börjar ta slut för badsäsongen kommer objudna gäster nattetid. På en vecka har krogen drabbats av två inbrott. De har dessutom haft ett inbrott på 3 Hombres, den lilla baren vid Strandhotellet. Nu vädjar ägarna om hjälp för att få fast tjuvarna.

Första inbrottet på Chill Out skedde natten mellan fredag och lördag för en vecka sedan. Natten till senaste torsdagen var det dags igen. Nu var det polisen som informerade krögarna om att de troligen haft påhälsning.

– Vi fick samtal från Blåkulla förskola. Det hade hittats en kassalåda utanför. Vi hämtade in kassalådan och när jag gick igenom dem hittade vi kvitto från Chill Out, och vi ringde ägarna, säger Jan Jönsson på Laholmspolisen.

Tjuvarna har varje gång tagit sig in genom att kapa av de grova låsbommarna till stålcontainrarna som används till förråd och kök. När polisen undersökte brottsplatsen i jakt på spår hittades också en nedsliten kapskiva och något halvdåligt fingeravtryck. Något större hopp om att få fast förövarna finns inte.

– Det måste ändå ha tagit rätt lång tid. I början av sommaren var det en av kockarna som knäckte en nyckel i ett hänglås. Bara att skära upp låset tog oss en halvtimme, konstaterar, Jim Klinte, en av de tre delägarna.

Vid ett av inbrottet stals flera lådor vin, lite sprit och lådor med chips. Att även glasscontainern brutits upp tyder på att det varit unga, och inte särskilt professionella, tjuvar.

Vid de första inbrotten försvann också några tusen i växelpengar, men senaste gången var kassalådan som tjuvarna dumpade vid förskolan nästan tom.

– Efter de första inbrotten har vi inte haft några pengar kvar. Och jag förstår inte riktigt att tjuvar kan lägga så mycket jobb på det här. Det går ju inte att komma ned hit med bil, de måste bära bort allt, säger krögaren, som haft Chill Out på samma plats för tredje året och varje sommar drabbats av något inbrott.

– Jag har haft sommarkrogar under lång tid. Vi vet att det kommer dåliga somrar, och att man då inte tjänar så mycket. Det har inte varit bra i år, men det är ingen katastrof. Däremot kostar stölder både pengar och mycket tid. Det gick säkert en halv dag efter senaste inbrottet. Bara att fixa till låsen och städa upp har nog kostat 10 000, säger Jim Klinte.

Men krögartrion är inte avskräckt. Snart ska det lämnas in bygglov för sommaren 2018, och då ska de försöka få Chill Out mer väderskyddat med glasväggar och regnskydd.

Årets säsong för krogen tar slut nästa lördag.