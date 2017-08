Johnsson går för medalj

PARADRESSYR Det blir Anita Johnssons sjunde stora internationella mästerskap. Men det är också det mästerskap då paradressyrryttarinnan från Mästocka har klart bäst förutsättningar.

– Den här uppladdningen har varit överlägsen, säger Johnsson.

Under fredagsförmiddagen gjorde Anita Johnsson och Dear Friend sitt sista träningspass på hemmaplan inför EM i ridsport i Göteborg. På eftermiddagen anlände ekipaget till tävlingsplatsen.

– Annars brukar vi få åka i två dagar till de stora tävlingarna, men nu var vi här på två timmar, säger Johnsson efter att ha lastat av hästen och parkerat släpet.

Paradressyren rids på Heden i centrala Göteborg. Med fri entré, hemmaplan och mässområde intill kan det bli livat på tävlingsbanan.

– Men ”Freddan” brukar ta sådant ganska bra. Han litar på oss som han känner, och brukar snarare bli coolare ju mer stök det är runtikring, säger Johnsson.

Både lördag och söndag kommer uppladdningen handla om att känna in omgivningen och tävlingsarenan. Paradressyren är nämligen först ut på EM-programmet, och när invigningen hålls på Ullevi under måndagskvällen så har redan den första dagens tävlingar avverkats.

– Det blir till att gå och lägga sig direkt efter invigningen så att man orkar upp på tisdagen, säger Johnsson.

På tisdagen är det lagtävling. Måndag och onsdag individuellt. För att gå vidare till onsdagens kür så gäller det att bli bland de åtta bästa under måndagen.

– Vi är 18 i min klass, och även om jag inte sett alla så vet jag att det kommer att bli tuff konkurrens, säger Johnsson som blev åtta på Paralympics i fjol.

Då fick ekipaget en sen friplats efter att ryska idrottare stängts ute. Då blev förberedelserna minimala, och ”Freddan” hade bara varit under upplärning i ett halvår.

– När vi fick honom tog han inte ens skänkerna jag gav honom, så vi fick börja från noll. Det är en fantastisk häst som vi hittat, men att bygga upp en häst tar längre tid än ett och ett halvt år, säger Johnsson och berättar att det stora målet är Paralympics i Tokyo om tre år.

Ändå hoppas Anita Johnsson kunna vara med och slåss om medaljerna.

– Dessutom har vi ett rätt jämnt lag för första gången på många år. Så även där ska vi väl ha en chans på medaljerna, säger hon.

Tidigare i somras tvingades Johnsson och ”Freddan” ställa in en veckas tävling och träning sedan hästen trampat av en sko och fått en blödning i hoven. Men på det stora hela ska det inte ha stört uppladdningen.

– Det var över på en vecka, men man vågar ju inte chansa. Jag tycker att detta är de bästa förutsättningarna vi hittills haft till ett mästerskap. Det är bra för att vara en så pass ny häst. Men vi har hunnit bli lite varmare i kläderna sedan Rio, och förhoppningsvis har vi många år tillsammans framför oss, säger Johnsson.