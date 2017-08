Hon målar så att folk ser det

Hishult Med vernissage idag pryder Astrid Sylwans verk väggarna i Konsthallen Hishult.

Hennes stora och abstrakta verk återfinns vid utställningen, men de är storleksmässigt bara en bråkdel av vad hon har gjort tidigare och hennes verk har varit i mångas synfält även om inte alla vet det.

Under fredagen var Astrid Sylwan på Konsthallen Hishult och hängde upp sina verk inför vernissagen som äger rum idag. Hon kallar utställningen Spår och är samlade verk från 2009 och fram till idag med fyra aldrig tidigare visade verk.

– Det har varit roligt att välja ut verken och hälsa på sig själv från förr. Detta stället är så pass stort att en helt ny utställning här skulle kräva två års arbete, berättar Astrid Sylwan.

Att hon valde att kalla utställningen Spår förklarar hon är för att de samlade målningarna blir som spår av hennes liv.

– Varje målning är en ledtråd till mitt måleri, säger hon.

Just storleken på konsthallen i Hushult är något som kan passa Astrid Sylwan.

– Jag tycker att detta rummet kräver stora verk. Jag vill gärna att mina stora målningar ska vara större än jag är. Då måste man förflytta sig för att den ur olika perspektiv.

Sylwan rör sig inom abstrakt konst.

– Från början fanns det en feministisk drivkraft i det då abstrakt konst var mansdominerat, men det stämmer inte längre.

Under sex år över millennieskiftet studerade Astrid vid Konstfack i Stockholm och berättar att det var en turbulent period i konstvärlden.

– Under -90-talet dödförklarades i princip måleriet, hur konstigt det än låter. Men så gjorde (Charles) Saatchi en utställning i London som hette The Triumph of Painting och man började plocka upp samtidsmåleri igen. När jag slutade vid konstfack följde jag med i den vågen, berättar hon.

På den vägen är det.

– När jag kom ut med mina tavlor var det som ett tåg som började rulla och sedan bara har fortsatt.

Ungefär hälften av Sylwans yrkestid går till offentlig utsmyckning och inom det nådde storskaligheten nya höjder när hon fick uppdraget att smycka en perrong vid T-centralen i den nya citybanan i Stockholm.

– Det är två målningar på 14 gånger sju meter. Det är ett drömjobb för mig. Jag har alltid velat måla i en tunnelbana.

– Sedan finns det någon politisk drivkraft i det också, att nå en stor publik som man annars inte når. Här krävs ju en intresserad publik för att de ska komma hit. De som inte är intresserade tvingas till en konstupplevelse ändå när det är offentligt.

Även de som bara passerar de offentliga verken tror Astrid lämnar ett intryck.

– Jag är övertygad om att man påverkas omedvetet också. Det är en enormt stark mänsklig drivkraft att söka starka visuella upplevelser. Människor klättrar ju uppför berg för att få se bort mot horisonten.