Chauffören som blev bilbyggare

LAHOLM När Mustafa Milanovic blev arbetslös 2012 så försökte han på olika vis hitta ett jobb som chaufför.

Efter lite kortare perioder med småjobb här och var så är nu 56-åringen på väg att få fast jobb på Nilsson Special Vehicles som byggare av specialbilar efter praktik och utbildning på företaget.

Offensiva Laholm håller frukostmöte på Gröna Hästen. I dag är det kompetensrådet som håller i trådarna. Mycket prat blir det förstås om olika typer av satsningar för att få ut nyanlända, arbetslösa unga och långtidssjukskrivna på arbetsmarknaden.

Till slut blir det Mustafa Milanovics tur att komma fram till mikrofonen. Tillsammans med honom Daniel Sanjay från AlphaCE, ett företag som hjälper människor ut på arbetsmarknaden och som anlitas av arbetsförmedlingen, och produktionschefen Niklas Åberg vid Nilsson Special Vehicles.

Nilsson Special Vehicles är ett framgångsrikt Laholmsföretag som bygger specialbilar. De senaste årens framgångar med bland annat ambulanser och begravningsbilar har gjort att företaget växt snabbt och med det också ökat antalet anställda till dagens 65.

– De senaste åtta åren har vi fördubblat antalet anställda. Eftersom de specialbilar vi tar fram måste hålla högsta kvalitet så är det förstås viktigt för oss att få in rätt medarbetare, förklarar produktionschefen Niklas Åberg.

– Det är också viktigt att ta ett socialt ansvar och ge arbetslösa chansen, men samtidigt måste det vara duktiga medarbetare, fortsätter han.

För Mustafa Milanovic började resan mot ett nytt jobb med annons i platsbanken. AlphaCE sökte en handläggare. Inte ett jobb för honom, men han blev intresserad av företaget och tog kontakt.

– Och då dök chansen upp på Nilssons. Det är väl alla unga killars dröm att få jobba med att få bygga häftiga bilar, säger Mustafa Milanovic.

Under sin sex månaders praktik får han prova alla stationer på företaget för att få en bred utbildning och insikt i företaget.

– Det är också ett sätt för oss att hitta rätt plats för en framtida anställning. För oss är praktik utbildning inte produktion och det finns redan från början en plan som ska resultera i en fast anställning, berättar Niklas Åberg.

Under praktiken sker regelbundna uppföljningar både på företaget och med AlphaCE.

Och om en vecka är det dags för ett nytt möte mellan Niklas Åberg och Mustafa Milanovic. Tanken är då att diskutera hur praktiken har gått.

Mustafa Milanovic är nu nära sitt mål om en fast anställning och när han får frågan om vad han helst skulle vilja jobba med på Nilsson Special Vehicles så svarar han med glimten i ögat.

– El kan vara en ledning.