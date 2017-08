Vittnen hörda i vägrånet

Veinge

Under natten till onsdag inträffade flera allvarliga händelser däribland ett vägrån i Veinge.

Som LT kunde berätta i torsdagens tidning körde rånarna med sin bil in snävt framför en annan bil som tvingades att stanna. Föraren och passageraren upplevde situationen så hotfull att de flydde från sin bil in i skogen och under tiden stal rånarna en mobiltelefon.

Laholmspolisen uppger att händelsen uppmärksammats av två vittnen.

– De två vittnena har förhörts under onsdagen. I dag (läs torsdag) ska vi höra föraren och passageraren. Därefter kommer vi att överlämna ärendet till grova brott i Halmstad, säger Jenny Jerrhage, förundersökningsledare på laholmspolisen.