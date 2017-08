Ottos övertidspärla räddade Ysbypoäng

FOTBOLL Otto Nilsson satte 2-2 på en stenhård ytterskruv på tilläggstiden mellan Ysby och Sperlingsholm. Gladast för det? Förmodligen Skottorp som nu kan ta tillbaka en av de två främsta platserna.

– Det struntar vi i. Vi ska slå Skottorp också, säger Tomas Karlsson.

Matchfakta Ysby BK-Sperlingsholms IF 2-2 (1-1)

div 7 södra, herr

Mål YBK: Nils Carlsson, Otto Nilsson

Domare: Fatmir Kyqyku, Halmstad

Ysby spelade bra i första halvlek, utan att få utdelning på sina lägen. I stället kunde serietvåan Sperlingsholm göra 0-1. Nisse Carlsson kvitterade, men luften gick ur hemmalaget när gästerna en bit in i andra halvlek satte 1-2 på ett inlägg som passerade alla och gick i mål.

– Spelarna går på knäna men visar en djävla moral. 1-2 är så orättvist sett till matchbilden, säger Karlsson.

Ysby såg ut att jaga förgäves. Men när klockan nått 91 fick seriens skyttekung det enda läge som han behövde. En rensning fastnade på honom. Han petade den förbi en motståndare och klippte till. Bollen böjde sig runt målvakten och rasslade in i buren.

– Det var bara att dra till med yttersidan. I skottet kände jag att bollen skulle gå in, säger Nilsson.

Vild glädje drabbade hemmalaget som firade som om det var uppflyttning som säkrats.

– Det var både lättnad och lycka. Det kändes nästan som en seger när målet kom så sent, säger Nilsson.

Tomas Karlsson berömmer sin slitvarg Jimmie Ivarsson, men plussar också för Otto Nilsson.

– Han har spelare bakom sig som täcker upp och har fått mycket frihet i sin roll. Men han ger mycket tillbaka också. Det är ömsesidig kärlek mellan Otto och resten av laget, säger Ysbytränaren.