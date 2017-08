Magnusson till Hasslöv

HIS får prima förstärkning på tränarsidan: Håkan Magnusson. Arkivbild

FOTBOLL Efter tolv år som tränare på elitnivå är Håkan Magnusson nu klar för Hasslövs IS i division 6.

– Det förslag Hasslöv la fram känns jättespännande, säger Magnusson som presenterades för laget under torsdagen.

Tillsammans med Lars Palmgren kommer Magnusson att träna Hasslöv under nästa säsong.

– Vi får in en kompetens som jag själv inte är i närheten av. Han är skolad på ett helt annat sätt. Både som teoretiker och taktiker, säger Palmgren och fortsätter:

– Håkan och jag kommer dela tränarsysslan 50-50, men i det rent fotbollsmässiga kommer han att ha det sista ordet.

Magnusson kommer tillträda efter säsongens slut.

– Vi avslutar serien sista helgen i september. Sedan välkomnas Håkan in.

I år har Palmgren haft huvudansvaret, men fått hjälp av spelaren Niclas Hallgren som varit assisterande tränare.

– Vi har haft ett angenämt problem. Vi har varit väldigt många på träningarna. Niclas är för duktig spelare för att vara tränare. Är det 30 man på en träning har man begränsad kontroll som ensam tränare. Då krävs det två tränare som inte spelar själva.

Lösningen blev alltså Magnusson, som parallellt kommer att fortsätta stötta Ängelholms FF:s U19-lag en dag i veckan.

– Det passade bra för mig. Jag har bytt jobb och min tid är mer begränsad nu än tidigare. Det är den rent praktiska biten, säger Håkan Magnusson och utvecklar:

– Det förslag Hasslöv la fram känns jättespännande ur ett lokalt fotbollsperspektiv. De har en idé och tanke med varför man har en fotbollsklubb och vad man vill göra med den.

Magnusson har varit tränare på elitnivå sedan 2005.

– Jag har jobbat hårt under ett antal år och det har varit lite turbulens. Nu kände jag att jag behövde andas lite. Det blir hälften så många träningar jämfört med tidigare.

– Förhoppningsvis ska jag med min erfarenhet kunna bidra med att förädla unga spelare i Hasslöv, avslutar han.