är en rea­li­tet re­dan i dag. Hur avan­cerade de da­torer och ro­botar som pro­gram­meras för att bli "in­tel­li­genta" kan bli är oklart. Kan de till och med över­träffa män­ni­skor? Kan de där­med ta över världen? Den frå­gan är inte ovan­lig i sci­en­ce fic­ti­on-filmer och -böcker.Tv visade för nå­got år se­dan en se­rie – Äkta män­ni­skor – där ro­botar som såg ut som män­ni­skor fun­gerade som hus­hålls­hjälp men ock­så som säll­skap för en­samma. I tv-se­rien blev män­ni­skor för­älskade i ro­botar, som ock­så verkade kun­na ha käns­lor. En grupp ro­botar för­sökte ta makten över sina egna "liv".Så långt har knap­past tek­niken kommit – och kan­ske ald­rig gör. Men dis­kus­sionen om den ar­ti­fi­ci­ella in­tel­li­gensen på­går in­ten­sivt.Även kända tek­nik­fö­re­gång­a­re har gett sig in i de­batten.Teslagrundaren Elon Musk har inte bara startat fö­re­taget som till­verkar den avan­cerade el­bilen. Han har ock­så ett fö­re­tag som ar­betar med rymd­tek­nik och vill åka till Mars. Han hävdade på Twit­ter i fre­dags att AI är far­ligare än Nord­ko­rea. Face­book­grun­da­ren Mark Zuc­ker­berg har mot­satt upp­fattning.Utan tve­kan finns det risker, men ock­så enorma möj­lig­heter. Att da­torer be­segrat de mänsk­liga stor­mäs­ta­rna i schack är ett be­vis på att da­torer i vissa av­se­en­den kan över­träffa män­ni­skorna.Vik­tigare är att in­tel­li­genta ro­botar kan hjälpa lä­ka­re med dia­gnos­ti­sering. En ro­bot kan läsa in ve­ten­skap­liga ar­ti­klar på näs­tan in­gen tid alls, nå­got som skul­le ta tim­mar el­ler dagar för lä­ka­ren. Det finns stu­dier som vi­sar att dia­gnoser av ro­bot­lä­ka­re är sä­krare än dia­gnoser av rik­tiga lä­ka­re.Den mänsk­liga kon­takten kan inte er­sättas – ännu. Men ro­botar kan re­dan i dag både hjälpa äl­dre och funk­tions­be­gränsade med prak­tiska pro­blem och – fak­tiskt – i vissa fall fun­gera som en typ av säll­skap. Med hjälp av ro­botar kan den som har svårt att klara sig själv få ökad fri­het och rö­rel­se­för­må­ga.För­sök på­går med fö­rar­lösa bilar. Det skul­le en­ligt alla be­dö­ma­re minska olycks­riskerna, efter­som "den mänsk­liga fak­torn" som ligger bak­om hu­vud­delen av olyc­korna skul­le för­svinna el­ler mi­ni­meras.Det skul­le dock tro­li­gen sna­ra­re öka än minska träng­sel­pro­blemen, för trans­porterna skul­le inte minska ge­nom fö­rar­lösa bilar. Möj­li­gen skul­le da­to­ri­serad pla­nering av tra­fiken göra träng­seln mi­ndre."Det in­tel­li­genta hemmet" är ett slag­ord för att låta da­torer sty­ra oli­ka hus­hålls­ap­pa­rater – vär­me­sy­stemet, kaf­fe­bryg­ga­ren, larmet.Var­för inte låta da­torn läsa av in­ne­hållet i kyl­skåpet och göra in­köps­lis­tor – som kan be­ställas och le­ve­reras di­rekt från af­fären?Risken finns dock att nå­gon hackar sig in i da­tor­sy­stemet och ändrar in­ställ­ningarna el­ler stänger av larmet.Ett an­nat pro­blem är el­be­ro­en­det. Vad händer med den di­gi­tala sty­rningen om det blir ström­av­brott? Då går det kan­ske inte ens att låsa upp och kom­ma in i huset.Di­gi­ta­li­seringen ger möj­lig­heter att för­bättra livet på mån­ga sätt för de all­ra flesta. Risker finns dock som inte ska un­der­skattas. Där­för måste den fort­satta ut­vecklingen av AI och an­vändningen av ro­botar och di­gi­tala hjälp­me­del ske med för­stånd.