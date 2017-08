Konsten hjälpte mot kaoset

Personligt. Hon var bara 24 år när hon brakade in i väggen. Och då fattade hon ingenting. Men tio år senare vet Helena Johansson, varför hon hela sitt liv känt att hon varit den enda normala bland en massa marsmänniskor. Och varför hon inte ville leva mer.

Måleriet har fungerat som en räddningsplanka genom den svåra perioden.

Namn: Helena Johansson

Ålder: Snart 34 år

Född: I Göteborg, uppvuxen i Landvetter

Bor: Vallberga sedan 2015

Familj: Mamma, pappa, två systrar

Husdjur: Hunden Emil (papillon) samt bondkatten Saga

Sysselsättning: Handledare på Jobbcenter, Laholm

Konst: Helena Johansson målar sina tavlor i flera lager, bland annat med en tårtspade från Georg Jensen. Många av verken tar lång tid att framställa. På internet hittas hon under Art by Monahelena (Facebook och Instagram)

Om psykvården: Det är inte farligt att lägga in sig, menar Helena Johansson. Hon är mycket tacksam mot sina läkare, framförallt Björn Eskilsson, vid öppenpsyk i Stenungsund som hjälpt henne hitta balans i tillvaron.