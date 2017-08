Hellberg har fått Bygglov

Willy Björkman och Björn Hellberg hann med ett besök på stranden under inspelningen också. Foto: Rickard Gustafsson

Det är många händer som jobbar på Hellbergs baksida under fyra dagar. Foto: Johan Svensson

Laholm Bygglov är inne på sina fjortonde säsong och inspelningarna avslutas i Laholm.

Det är Björn och Inger Hellbergs uteplats som ska få ett lyft.

– Av detta kaos ska det bli ett tv-program, säger Björn Hellberg omgiven av hantverkare och verktyg.

Tv-programmet Bygglov är i slutspurten av inspelningarna av säsong 14 och byggturnén avslutas i Laholm. Under måndagen satte arbetet igång hemma hos Björn och Inger Hellberg.

På Hellbergs uteplats arbetar under tisdagen 18 hantverkare, som samsas med ett TV-team på 10 personer.

Det är två inspelningsdagar kvar på Bygglovs sommarturné. Till säsongen fick de in ungefär 1500 ansökningar om personer och familjer som ville vara med.

– Vi besökte 70 av dem och sedan valde TV4 ut tio som de tycker är intressanta, förklarar inredaren Maria Kingsley.

För paret Hellberg var fallet lite annorlunda.

– De hörde av sig till oss. Jag har samarbetat med produktionsbolaget Stockholm-Köpenhamn med Sverige-quizen bland annat, berättar Björn.

När de hörde av sig var det ett lätt val att bestämma vad som skulle renoveras.

– Uteplatsen har växt igen med åren och vi har inte gjort så mycket åt det, säger Inger.

Björns begränsade händighet har ju fått spridning genom åren.

– Jag är ju inte så praktiskt lagd, även om man har möjligen överbetonat det lite, säger han.

Under tisdagen är Inger och Björn Hellberg på plats vid byggarbetet och jobbar med ett litet sidoprojekt. Imorgon kommer de att vara tvungna att lämna sitt hem för att återkomma när allt är färdigt.

– Programmet bygger mycket kring familjen vi är hos, men någonstans vill vi ha en suprise också, förtklara Maria Kingsley.

Förarbetet inför själva byggarbetet börjar när de tio hemmen är bestämda.

– Då sätter vi oss ner och tittar ut hur vi vill ha det. Sedan är det på med boxningshandskar och tandskydd för att slåss för våra idéer, skämtar Mats ”Matte” Karlsson.

Karlsson har tillsammans med ”fixaren” Willy Björkman varit med som programledare under alla år.

Maria Kingsley är nytillkommen till 2017.

– Jag blev uppringd och fick en förfrågan om att vara med. Jag blev chockad. Jag kollade mycket på programmet när jag var yngre, säger hon.

– Så hon var väldigt star-struck i början, säger Karlsson med ett flin.

När planeringsarbetet är gjort och bygglov är sökt ger de sig ut på vägarna för inspelning.

– När allt är klart så hämtar vi en liten tjock gubbe på busstationen också åker vi. Så brukar han fråga ”vart ska vi idag?”, säger Karlsson om sin äldre kollega.

När inspelningarna är över återvänder de till sina ”vanliga” jobb. De hoppas på fler säsonger, men i tv-branschen kan man aldrig lova.

– Det är ett fantastiskt roligt jobb. Man kan tänka att ”nu är det tv”, men vi gör det på riktigt. Det är snabba puckar på plats och alla projekt är unika, berättar ”Matte”.

Ifall det i folkmun talas om långdragna hantverksjobb så är detta ”kaoset” något helt annat.

– Här ser man resultat på fyra dagar, konsterar Kingsley.