Hjärnan i fokus inför skolstarten

Gullbranna Det är inte bara för eleverna som skolstarten närmar sig.

Under en heldag på Gullbrannagården hade alla medarbetare inom grundskolan uppstart inför läsåret.

Tema för dagen var hjärnan.

Runt 470 personer som på olika vis arbetar med grundskolorna i Laholms kommun samlades under måndagen på Gullbrannagården för att ladda upp inför läsåret.

Där fick de ta del av föreläsningar av olika slag, men med det gemensamma temat ”Hjärnan”.

– I vid mening. Det är kunniga forskare blandat med lärare och andra som föreläser, berättar utbildningschef Per Jangen.

Ifjol var temat nyanlända med stort fokus på språk och kultur.

– I år började det med att någon ställde den lätt ironiska frågan ”har hjärnan något med utbildning att göra?” och det kunde vi ju konstatera att det har, säger Jangen.

Dagen inleddes med en föreläsning av Jenny Åkerman, författare, röstpedagog och före detta ordförande i Mensa, som talade om hur hjärnan fungerar och hur vi kan göra den effektivare.

Under resten av dagen hade var och en kunnat välja sitt eget schema för vilka föreläsningar man ville gå på.

Ett gäng från Glänningeskolans fritidshem inledde med att lyssna på Petra Filipssons föreläsning om att vara förälder till funktionsnedsatta barn och skulle vidare till Martina Jönssons Matglädje. En matlabb som hon även höll i under 4Hs matskolor i Halland tidigare i somras.

– Vi kollegor har valt lite samma föreläsningar, berättar Nicklas Arnesson från Glänningeskolan.

– För att vi ska kunna diskutera det vi lär oss med varandra efteråt, fyller Felicia Bjerke i.

På den stora scenen Skeppet höll Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, sin föreläsning om hjärnans kapacitet.

– Den handlar om hur barn lär sig matematik och läser och att det är något som utvecklas med tid, säger han.

Han belyser även en annan viktig faktor i lärandet – motivationen.

– Jag pratar mycket om begreppet ”grit”, vilket kan översättas som driven jävlar anamma och att den kan uppmuntras av lärarna. Intresse är bra, men räcker inte hela vägen.

Klingbergs forskning är ett exempel på vad Per Jangen hoppas att lärarna ska kunna ta med sig.

– Det finns mycket ny forskning, men skolan har trallat på utan att anamma den. Det handlar ju om vad man som lärare gör med den informationen man får här idag, säger Jangen och hoppas att de får möjlighet att diskutera och reflektera över dagen med kollegor efteråt.

Några som har anammat forskningen är de tre matematiklärarna Eva Gillberg Gustavsson, Ulf Gustavsson och Johan Thornberg på Lagaholmsskolan. Under det senaste läsåret arbetade de med ”Intensivmatte” vilket de berättar om i sin föreläsning.

– Vi hörde Torkels föreläsning våren 2016. Under förra läsåret tog vi det ett steg längre för att se vad man kan göra i praktiken, säger Eva Gillberg Gustavsson.

Något av ledorden i Klingbergs forskning om detta är att barn inte är bra eller dåliga på att läsa eller räkna, utan snabba eller långsamma. Han introducerade formeln nivå=hastighet x tid, alltså att de långsammare eleverna behöver lägga ner mer tid än de schemalagda mattelektionerna i skolan.

Det gav dessa tre mattelärarna de möjligheten att göra. En urvalsprocess där elever som inte riktigt når upp till godkänt betyg i matte, men är villiga att anstränga sig för att göra det valdes ut och totalt tolv elever fick under tioveckorsperioder tre extra lektioner matte i veckan. Där fick de mer tid att öka sin hastighet i matematik och lära sig tankemönster som underlättar.

– Det har varit lärorikt för oss också. När man sitter en och en med en elev får man förståelse för vad som händer när en uträkning går fel. Det får man inte i ett klassrum med 20 elever, säger Ulf Gustavsson.

Nu står höstterminen för dörren och lärarna går in i läsåret med nya kunskaper om tankeverksamheten att föra in i utbildningen.