Julia från Halland hjälper nyanlända förstå Sverige

BEREST. Julia Atiyeh, 30, har dubbla examina, behärskar flera språk och rör sig ledigt i små och stora städer, i såväl väst som öst. Hon har praktiserat vid FN i New York och läst statsvetenskap i Beirut, men också varit lokaltidningsreporter i Laholm. Nu har hon gjort en podd på arabiska som ska hjälpa nyanlända att förstå Sverige.

Namn: Julia Atiyeh

Ålder: 30 år

Född: Halmstad

Bor: Stockholm

Familj: Mamma, pappa, bror

Utbildning: Juridik med inriktning internationell rätt och mänskliga rättigheter (Lund och Oslo), statsvetenskap, arabiska (American University of Beirut), journalistik (Skurups folkhögskola).

Sysselsättning: reporter på Expressen TV.

Aktuell: Har under våren på arabiska gjort podden ”Make it in Sweden” i tio avsnitt, som nu släpps med jämna mellanrum (makeitinsweden.se).

Skulle hon bli journalist? Eller kanske jurist? Det är nog bäst att bli både och, tänkte Julia Atiyeh. Hon hade svårt att välja och tvekade flera gånger om under utbildningsåren.

Redan på mellanstadiet skrev hon i skoltidningen, och inför gymnasievalet lyssnade hon på en journalist från Hallandsposten som pratade sig varm för sitt yrke. Men trots att hon hade ett stort samhällsintresse blev det naturprogrammet. Hon kunde dock inte släppa tanken på tidningsvärlden.

– Jag tyckte krönikorna i HP:s tidning Entré var trista, så jag ringde och erbjöd mig att bli krönikör.

Julia Atiyeh skickade in en ett par krönikor som publicerades, varpå hon fick uppdraget, som kom att vara i tre år. Men hon drogs samtidigt till juristlinjen i Lund, en utbildning hon påbörjade 2007 och slutförde först 2014, eftersom hon gjorde avbrott efter kandidatexamen och sprängde in en journalistutbildning vid folkhögskolan i Skurup.

– De första tre åren i Lund var rätt tråkiga, men sedan blev det mycket bättre, då jag fick välja inriktning och dessutom möjlighet att resa utomlands.

Hon förlade fördjupningsdelen av juristlinjen till Universitetet i Oslo och studerade där internationell rätt, mänskliga rättigheter, flyktingrätt och kvinnors rättigheter. Under sitt näst sista år praktiserade hon dessutom vid Sveriges FN-representation i New York och fick där rapportera till Utrikesdepartementet samt göra en utredning om straffansvar för FN:s utsända, som låg till grund för Sveriges ställningstagande i frågan.

Men Julia Atiyeh var ännu inte helt nöjd; hon ville även kunna använda sig av arabiskan hon lärt sig under uppväxten. Hennes pappa är från Syrien och under uppväxten hade hon tillbringat varje sommar nere hos släkten där.

– Jag står väldigt nära mina kusiner, säger hon.

Studiemedlen var slut, men hon beviljades ett Erasmus-stipendium för ett års studier i statsvetenskap och arabiska vid American University of Beirut och fick där, tack vare journalistutbildingen, dessutom rapportera lokala nyheter i universitetets engelskspråkiga tidning. Det var också då hon mentalt definitivt valde yrkesbana:

– När jag började titta på jobbannonser kändes det mer lockande att vara journalist än jurist, säger Julia Atiyeh.

När hon äntligen var färdig med allt pluggande och alla utlandsvistelser var hon riktigt trött och låg den sommaren mest på soffan hemma i Halmstad och vilade. På hösten 2014 samlade hon emellertid ihop sig och gjorde bruk av sina nyvunna fördjupade kunskaper i arabiska och statsvetenskap genom att för Sydsvenskan översätta nyheter till arabiska inför det stundande riksdagsvalet. Därefter skev hon artiklar för det amerikanska nyhetsforumet Devex på temat global utveckling. Men det var svårt att få en längre, varaktig anställning.

En tjänst som reporter och videojournalist för SVT Halland blev hennes första riktiga journalistjobb.

– Jag kunde inget om tv, hade aldrig jobbat med daglig nyhetsproduktion och visste inte vad man gjorde på ett morgonmöte, men lärde mig snabbt.

Arbetet varade dock bara ett halvår.

– Det var riktigt jobbigt; jag hade räknat med förlängning och började därför ifrågasätta mig själv och min kompetens.

När en rektor i Oskarström erbjöd henne jobb som mentor i förberedelseklass för nyanlända, antog hon därför erbjudandet, trots att det fanns en viss sorg över att inte få arbeta som journalist.

– Jag undrade om den tiden var förbi och fick väldigt dåligt självförtroende.

Hon trivdes på skolan, men hittade tillbaka till sitt ”riktiga” yrke i och med ett vikariat på Hallandspostens lokalredaktion i Laholm förra sommaren. Hon sökte dit på uppmaning av sin framtida arbetsgivare, SVT Nyheter Småland, vid vilken hon inte skulle börja förrän efter sommaren.

– Lokaltidningsvikarieatet var en riktig utmaning. Hjälp, tänkte jag, sommartorka och en liten stad som jag inte kände, säger Julia Atiyeh och skrattar.

– Men det var jätteroligt! Laholm är ju så mysigt. Det var bara att gå upp till torget och prata med folk. Jag fick flera tips bara genom att gå till apoteket. Dessutom var kollegorna trevliga och jag fick ta mycket eget ansvar.

Efter sommaren återgick hon som sagt till tv. Arabiskan och kunskaperna hon fått som mentor om nyanländas situation var nyttiga instrument för att öka mångfalden i nyhetsflödet.

– Men det var lättare att jobba på en tidning. Som medium är tv mycket mer komplicerat, säger hon.

Så småningom kontaktades hon av den prisbelönade ekonomijournalisten Jacob Bursell, som fått en idé för att hjälpa nyanlända i Sverige – framförallt med att hitta sysselsättning – medelst en podcast på deras eget språk.

Här kom Julia Atiyehs mångsidighet som journalist åter till sin rätt, och under våren sammanställde hon tio avsnitt med intervjuer och reportage på arabiska. Olika teman, såsom grundskola, universitetsstudier, företagande, jobbsökande och diskriminering behandlas, och podden är tänkt att ge lyssnarna insikt och inspiration att ta sig vidare i sina liv i det nya hemlandet.

Först trodde Julia Atiyeh att det var krångel med myndigheter och byråkrati som var den största tröskeln för att komma in i samhället, men under arbetets gång insåg hon att det snarare är de sociala faktorerna som kan vara avgörande.

Det är ibland lättare att vara svensk i Mellanöstern än tvärtom, tror hon. Men med en fot i varje värld möts hon ändå av fördomar från båda hållen; för svenskar ser hon arabisk ut, för araber ser hon västerländsk ut.

– Här i Sverige tror en del att jag inte kan prata svenska, trots att det är mitt modersmål. Och där nere tror vissa att svenskar är rika och lösaktiga. En del tar mig inte på allvar när jag uttalar mig om situationen i Mellanöstern, trots att jag läst statskunskap i Beirut, säger Julia Atiyeh.

– Men fördomarna håller mig inte tillbaka. Även om känslan av otillräcklighet hänger kvar sedan tiden jag hade svårt att få jobb har jag nu återfått självförtroendet. Man är inte antingen bra eller dålig; alla kan ha en dipp då och då.