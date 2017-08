Bil körde in i antirasistisk folkmassa

Gatan präglades av sorg dagen efter att bilen körde in i den antirasistiska demonstrationen. Foto: Steve Helber / TT

USA En kvinna dog och ytterligare 19 personer skadades när en bil körde rakt in i en folkmassa med antirasistiska motdemonstranter efter en högerextrem manifestation i Charlottesville. President Trump har efter händelsen kritiserats för sitt kontroversiella uttalande.

Redan under fredagen skakades staden av våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och motdemonstranter. Upprinnelsen till den högerextrema marschen som pågick under fredagen ska ha varit Charlottesvilles beslut att göra sig av med en staty föreställande sydstatsgeneralen Robert E. Lee. Det var en spretig skara med hundratals högerdemonstranter som slöt upp på gatorna under parollen ”ena högern”och ropade saker som ”judar ska inte få ersätta oss” och ”blod och ära”, enligt amerikanska medier.

Ett filmklipp som fångat bilattacken som inrträffade under lördagen har spridits på sociala medier.

Människor skriker och kastas åt olika håll när bilen plöjer rakt in i en grupp antirasistiska motdemonstranter som samlats för att protestera mot den högerextrema demonstrationen.

En 32-årig kvinna dog och ett flertal personer skadades allvarligt. Den 20-åriga mannen som körde bilen har gripits misstänkt för mord, vållande av kroppsskada och smitning.

Men i Vita huset var det till en början ganska tyst. Och när så president Donald Trump uttalade sig om händelsen väckte hans ord stor kritik.

– Vi fördömer i starkast möjliga ordalag hatet, trångsyntheten och våldet som visat sig från många sidor. Många sidor, sa han.

Kritiker reagerar inte bara på att Trump tog ovanligt lång tid på sig att göra ett uttalande, men också att han väljer att fördöma ”båda sidor” efter bilattacken. En del menar att detta överensstämmer med Trumps tidigare visade ovilja att göra sig impopulär hos extremhögern.

Alla är dock inte lika kritiska. Den nazistiska sajten The Daily Stormer menar att presidentens kommentarer kan likställas med ”inget fördömande alls”, och berömmer därför Trump.