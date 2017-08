Körde över Kungsbacka

Fotboll Laholm har fortsatt lätt för Kungsbacka. LFK vann med hela 7-0 efter ledning 3-0 i paus.

– 12-0 på två matcher säger det mesta. Vissa lag passar en helt enkelt bättre att möta, säger LFK:s tränare Peter Åberg.

Matchfakta Div 3 svg, herr

Lahoms FK-Kungsbacka IF 7-0 (3-0)

Mål LFK: Jonatan Eriksson 2, Felix Albrektsson 2, Rasmus Liedman 2, Oscar Liedman

Domare: Mohamed Rachid, Helsingborg

Första halvlek var Laholms bästa hittills i år. Med fart och fläkt samt ett högt tempo körde LFK över Kungsbacka helt.

Jonatan Eriksson nådde högst på Alfred Karlsson sinlägg och gjorde 1-0 efter tio minuters spel.

LFK hade flera chanser att utöka innan Felix Albrektsson distinkt satte dit tvåan efter en läcker upprullning med ett avslutande väggspel mellan Marcus Nilsson och Albrektsson.

Viktiga 3-0 kom i minut 32. Albrektsson spelade bollen snett-inåt-bakåt och Rasmus Liedman satte bredsidan till.

LFK:s ledning kunde varit större. Rasmus Lundgren tvingades endast till ett ingripande när han styrde en boll till hörna mot slutet av första halvlek.

– Vi har god rörelse i laget, använder få tillslag och vänder spelet på ett bra sätt. Vi spelar riktigt bra och jag är inte förvånad. Det har sett väldigt bra ut i träning också, säger Åberg.

I paus handlade det om att prata om fortsätta och inte slå av på takten.

– Egentligen behövdes det inte sägas så mycket.

I minut 51 dödade LFK matchen definitivt då Rasmus Liedman tog tillvara på sin egen frisparksretur och placerade in 4-0.

Åberg manade på sitt lag från sidan.

– Det fanns en risk att vi skulle slå av på takten så att det skulle bli en tråkig sista halvtimme. Det ville jag undvika.

Efter en liten dipp kom LFK tillbaka starkt sista 20 igen. Åberg gjorde två relativt tidiga byten och släppte in Melvin Sjöland samt Zett Wyke, som fick trampa loss på kanterna.

Just Sjöland var den som spelade fram Felix Albrektsson till 5-0, som dundrades i nät.

Wyke ville inte vara sämre utan hittade in till Jonatan Eriksson som gjorde sexan i minut 78.

Matchen avslutades med ett U17-samarbete. Framtiden presenterade sig när Melvin Sjöland stod för ett fint förarbete till Oscar Liedmans 7-0. Lill-Liedman fick komma in sista tio och smög påpassligt med på den bakre stolpen från sin vänsterbacksposition och kunde enkelt förpassa Sjölands framspelning i nät.

– Jag var lite rädd för att vi skulle sluta. Men det blev inget skit och vi kör på hela matchen. Sett till 90 minuter är vårt spel bättre i Kungsbacka. Men den här gången löpte vi linan ut och producerade hela vägen.

I och med segern är LFK kvar som tabellfyra. Kungsbacka ligger fortsatt näst sist.

Enda smolket i glädjebägaren var att vikarierande lagkapten Jesper Wennström drog på sig sin tredje varning och är avstängd till bortamatchen mot tabellfemman Askim på lördag.

– I gengäld får vi André (Josefsson) tillbaka. Man vill alltid ha med Jeppe men jag är inte orolig, avslutar Peter Åberg.