Torgvagn med mat stals

Veinge/Laholm

En av de matförsäljningsvagnar som under veckorna syns på Stortorget i Laholm har stulits.

Stölden ägde rum under natten till onsdag på Bankgatan i Veinge och upptäcktes vid 09.40-tiden på onsdagen. Den vita matförsäljningsvagnen var fullt utrustad och bar en dekal med namnet ”Sham la Pizzette”.

Var vagnen finns nu är okänt och polisen söker upplysningar från allmänheten som kan ha iakttagit vagnen eller sett personen som stal den.

– Vi har inte fått in några tips ännu så länge, säger Jan Jönsson på laholmspolisen.