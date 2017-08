Skottorp klarade inte Sperlings spel

Fotboll Skottorp förlorade också seriefinal nummer två. Sperlingsholm var numret för stort och vann i underkant med 3-1.

– De sprang ifrån oss på många vis. Vi har svårt mot den här typen av fotboll, säger SIF-tränare Mikael Gustafsson.

Matchfakta Div 7 södra, herr

Skottorps IF-Sperlingsholms IF 1-3 (0-2)

Mål SIF: Fredrik Gustafsson

Domare: Egzon Bajramaj, Laholm

Sperlingsholm var det bättre laget från start och radade upp chanser mot Pontus Anderssons mål. Avsluten var dock inte av någon vidare kvalitet.

Det dröjde till kvarten var spelad innan Philip Alexandersson knoppade in en hörna till 0-1 på Gröningen.

Sperling borde utökat ledningen vid ett flertal tillfällen. I minut 42 fick gästerna utdelning igen när man tilldömdes en solklar straff som trycktes i nät av Erik Höjman.

Skottorp skapade ingenting av värde i första halvlek.

– Sperlingsholm kunde haft en större ledning. De kunde gjort många mål. Ändå skulle vi vara försiktiga och krympa ytorna där bak. Men deras spel passar oss väldigt illa.

– Hur man än gör kommer det en lång boll och sedan har de fysiska spelare där framme. Vi klarar inte att hantera det spelet. Det är jättesvårt för oss, säger Gustafsson.

I andra halvlek försökte Skottorp flytta fram positionerna. Men det dröjde inte länge innan trean kom när Daniel Karlsson på ett av många lägen drog in bollen till 3-0.

– Vi chansar lite. Men då är risken att det kommer en längre boll som hittar in bakom vår backlinje och det var precis vad som hände. Det är inte lätt när bollen är mer i luften än på marken.

När Simon Falk fick sitt andra gula och tvingades lämna planen trodde nog många att Skottorp skulle lägga sig platta. Men icke! De avslutande 20 minuterna blev hemmalagets bästa. Fredrik Gustafsson kom loss på vänsterkanten och rullade in reduceringen.

Det blev dock aldrig riktigt spännande och mot slutet var Sperling närmare fyran än vad SIF var tvåan.

– Det är för många som inte kommer upp i normal nivå. Det känns som att vi är kvar på semester sedan uppehållet.

– Men vi har fortfarande chansen. Kan vi bara träna upp konditionen lite ska vi fortsätta att vara med.

– Att vi låg där vi låg inför matcherna mot LFK och Sperlingsholm var en bonus. Totalt sett var det inte helt orättvist att vi vann i våras och förlorade nu.

I och med segern gick Sperling om Skottorp och upp på första plats. Skottorp är tvåa på ett bättre plusmål än LFK Akademi.

I övrigt i sjuan besegrade Ysby Unnaryd med 4-1. Knäred skrällde i derbyt mot Skogaby och vann 2-0. Läs om de matcherna i söndagens LT.