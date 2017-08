Therese tar hand om lägrets yngsta scouter

Just nu har över 11 000 scouter samlats på Rinkabyfältet utanför Kristianstad för Jamboree17. En av tre ledare från Laholms Scoutklubb är Therese Björklund. Varje dag tar hon hand om 54 miniscouter mellan 2-10 år på det som kallas ”Lägis”. Här ser vi Therese tillsammans med Albert, Sture och Wiljha. FOTO: PRIVAT

LAHOLM Just nu pågår ett av världens största scoutläger på Rinkabyfältet utanför Kristianstad. 11 000 deltagare från 29 länder har samlats under en dryg vecka för Jamboree17. På plats är också tre medlemmar från Laholms scoutkår, samtliga tre fungerar som ledare. En av de tre är Therese Björklund som under lägret tar hand om de allra yngsta scouterna.

Är det här första gången du besöker ett så här stort läger?

– Nej, jag har varit på läger här i Kristianstad både 2007 och 2011. 2011 var det ju ännu större och fler deltagare då det var World Jamboree.

Om du jämför med tidigare år, hur är årets stora scoutläger i Kristianstad?

– Tidigare har jag ju varit här som deltagande scout. I år blir det ju lite annorlunda när jag är ledare. Men det är väldigt lärorikt och kul. I grunden är jag ju utbildad barnskötare även om jag jobbar inom hemtjänsten i dag. Och sen är jag ju mamma. Mina egna barn är med mig här på ”lägiset”.

Ja, i år är du ansvarig och håller i ”lägiset”, vad är det för något?

– Det är som en förskola för de yngre barnen under lägret, de som är mellan två och tio år. Vi har fullt med aktiviteter, i dag har vi till exempel målat ljuslyktor. Sen har vi ett schema för varje dag med bland annat upptäcktsfärder i naturen, vi gör fågelmatare och mycket annat. Totalt är det 54 barn att ta hand om. Vi jobbar också efter orden medskapande, öppenhet och stärkt självkänsla under ”lägiset”.

Hur är det att möta så många scouter från när och fjärran, känner du en världsomspännande gemenskap?

– Jättekul att träffa andra scouter och utbyta erfarenheter. Jag jobbar ju mycket, men efter halv sex på kvällarna har jag tid med annat.

Vad ser du mest framåt under de kommande dagarna?

– Just nu ser jag fram emot soliga dagar med massor av aktiviteter. Under invigningen kom en störtskur och flera tält har blåst bort. Vi hade ett partytält utanför vårt tält och där knäcktes pinnarna. Annars är vädret väldigt omväxlande, störtregn blandas med soliga perioder. Så soligt väder är min högsta önskan. Och sen kommer ju kungen på besök.

Förutom Therese Björklund deltar Peter Selinder och Josefine Harrysson från Laholms Scoutkår på Jamboree 17.