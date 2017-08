De håvar in kunskap om strandlivet

Therese tar hand om lägrets yngsta scouter

LAHOLM Just nu pågår ett av världens största scoutläger på Rinkabyfältet utanför Kristianstad. 11 000 deltagare från 29 länder har samlats under en dryg vecka för Jamboree17. På plats är också tre medlemmar från Laholms scoutkår, samtliga tre fungerar som ledare. En av de tre är Therese Björklund som under lägret tar hand om de allra yngsta scouterna.