Laholmskille den bäste säljaren i hela Halland

”Där står en gubbe med låda på magen…”

Näää – men en ung kille med låda på hjul nere på stranden i Mellbystrand. Och det är inte vilken kille som helst, utan Hallands bäste ungdomssäljare!

Får vi presentera Axel Nilsson, 16 år, som just vunnit Ung Drive – ett sommarprojekt som under ordnade former givit ungdomar chansen pröva på livet som egen företagare.

Många kommer säkert ihåg Owe Törnqvists hit om korvgubben vid Fyrisån. Man skulle kunna säga att Axel från Laholm är en modern variant. Men här handlar det om glassförsäljning sommartid på stranden. Och nog finns det mer allvar bakom detta projekt, även om Owe T:s låt var en protestlåt mot onödig livsmedelsbyråkrati, om jag inte minns alldeles fel.

Det är Region Halland som ligger bakom den nutida satsningen. ”Ung Drive – Brett Nätverkande”, kommer att vara en naturlig del i att integrera ungdomar, oavsett sociokulturella bakgrunder, där elever i ordinarie skolform, nationella program samt nyanlända ungdomar har möjlighet att under strukturerade former prova på livet som företagare, heter det lite högtravande på Region Hallands hemsida.

Laholms Tidning träffar Axel Nilsson på en allt annat än fullbelagd strand; ja, faktiskt är det ganska glest mellan badgästerna den här eftermiddagen. Och som vanligt har det regnat en skvätt på förmiddagen. Så – sälja glass kan väl inte vara någon hit, eller…?

Axel Nilsson skrattar och svarar:

– Nej, det har egentligen varit en väldigt taskig sommar, det sägs att det är den sämsta på tio år. Men för min del gjorde volleybollturneringen skillnad. Tack vare den fick jag litet snurr på glassförsäljningen. Och sedan har det faktiskt rullat på rätt bra. Så jag är nöjd.

Han berättar lite mer detaljerat om Region Hallands projekt. Ett antal halländska kommuner erbjöd ungdomar möjligheten pröva på hur det är att vara egenföretagare även sommaren 2017.

– Vi fick en fem dagar lång introduktionskurs uppe i Falkenberg, där tre coacher eller föreläsare berättade om allt från hur man prövar sin affärsidé till hur man genomför den med planering, marknadsföring och till och med ledarskap. Det var en riktigt bra kurs där jag lärde mig mycket, tycker jag.

För en Laholmsgrabb som är van vid att sommar är lika med sol, varma badstränder och massor av turister är det knappast konstigt att tankarna gick åt glasshållet till. Dessutom hade Axel hört av kompisar att det funkat bra tidigare år (se där att pröva affärsidéns hållbarhet…). Så han tog kontakt med SIA-glass i Slöinge. Där gick man igenom förutsättningarna, skrev avtal och så satte han igång.

Att det blev just SIA-glass är en händelse som ser ut som en tanke vad gäller entreprenörskap och företagsamhet. Det välkända glassföretaget skapades en gång av legendariske halländske högermannen Olle Stenström, som upprördes över att mejeriet i Slöinge lades ner och folk ställdes utan arbete. Sagt och gjort – han köpte anläggningen, återanställde personalen och startade glasstillverkning. SIA står för Slöinge Industri Aktiebolag och är en del i en lokal koncern som drivs vidare av barn och barnbarn.

Men tillbaka till Axel Nilsson och hans projekt, ett av totalt trettio olika som varit igång i sommar. Ungdomarna fick en tusenlapp var i startbidrag och när säsongen är över väntar ytterligare femhundra kronor. Plus då vad man dragit in i vinst över sommaren. Dessutom har deras arbete utvärderats kontinuerligt och nyss fick Axel ett glatt besked. Han utsågs till den bäste säljaren totalt!

– Det kom verkligen som en överraskning!

Nu väntar en final längre fram i augusti för denne sextonåring – självklart hålls den i Gnosjö, den ort i Sverige som mer än någon annan blivit känd för sitt entreprenörskap. För visst har ni hört talas om Gnosjöandan. Där kommer det att handla om att på bästa sätt lösa olika problem i samband med företagande, om jag förstått saken rätt.

Under tiden laddar Axel för sitt första gymnasieår. Han har valt tekniklinjen och ser en framtid som egenföretagare inom den här sfären. Ja, faktiskt har han redan tjuvstartat lite.

– Jag tycker programmering är intressant. Jag har just färdigställt ett gratisprogram för att samla lösenord och liknande på ett enda ställe. Det kan man hitta på både YouTube och Facebook under titeln Worlix, säger han och fortsätter hemlighetsfullt:

– Nästa projekt är något jag egentligen inte vill prata så mycket om; en första version skall vara klar om sådär en tio månader.

När Laholms Tidning pressar honom att avslöja litet mer, får vi veta att det handlar om ett redskap för fotbollstränare. Så kanske kan det så småningom bli så att fotbollslandslagets Janne Andersson (som ju är bördig från Laholm) kan få datahjälp av Axel Nilsson att hålla reda på alla sina landslagskandidater och deras dagsformer. Vi får se.