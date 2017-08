Klarade inte skrälla igen

Fotboll Ränneslövs GIF kunde inte följa upp den fina insatsen mot FC Astrio när laget åkte till Simlångsdalen. Det blev förlust med 2-0.

– Vi kämpar på bra i den här matchen också men vi räcker inte riktigt till, säger RGIF-tränare Ulf Wernersson.

Matchfakta Div 6 södra, herr

Simlångsdalens IF-Rännelövs GIF 2-0 (2-0)

Domare: Masar Krasniqi, Halmstad

Ränneslöv ligger under strecket i division 6 och kämpar för att krypa närmare Trönninge ovanför. En pinne tog man in i förra omgången när man lyckades ta en skrällpoäng mot topplaget FC Astrio samtidigt som TIF förlorade.

Mot Simlångsdalen hoppades Giffarna på ett liknande scenario. Men istället blev det tidig uppförsbacke när Dalen fick en straff som förvaltades till 1-0.

– Den är mycket tveksam. Bollen tar på armen på ”Pauli” (Daniel Petoletti) me det är absolut inte avsiktlig, säger Wernersson.

– Vi har liksom inget flyt. Vi har inte fått en straff med oss på hela säsongen, fortsätter han.

I kraft av målet kunde hemmalaget ta tag i spelet och trycka tillbaka de grönvita gästerna.

Stundtals var trycket hårt men RGIF stod emot och klarade att bita ifrån. Kvarten mot paus var Ränneslöv det bättre laget.

Bästa läget till kvittering fick Johan Stråhle. Petter Persson slog en bra frispark och på returen slog Stråhle bollen i stolpen.

– Den ska bara upp i nättaket där, säger Wernersson.

Klockan hade tickat förbi 45 minuter när Dalen mitt i den grönvita pressen slog om och kontrade in 2-0.

– Ett snyggt mål. Inte mycket att göra åt. Men det är ju typiskt att det kommer så sent. Jag försökte att peppa grabbarna i pausen men det var tufft.

Andra halvlek bestod av mycket kamp. Simlångsdalen var spelförande men farligast blev det när man kunde gå på omställningar efter framstötar från RGIF.

– De spelar på ett och två tillslag. Förlänger mycket bollar, och anfallarna är med på det. De gör det bra och vi får ett ganska långt lag, säger Wernersson.

Ränneslöv hade en riktigt bra reduceringsmöjlighet. Simon Tideman slog en rak boll mot mål som Oskar Nilsson gjorde en perfekt löpning på. Nilsson fick dock inte till mottagningen och bollen rann ner till Dalens målvakt.

Hemmalaget skapade inte heller mycket klara chanser. Giffens försvar stod upp bra och Niklas Nilson i mål hade en relativt lugn kväll, även om han fick plocka ner några bollar.

När 70 minuter var spelade gjorde RGIF ett försök att få lite mer kraft framåt genom att trycka upp Jens Strömberg i anfallet.

Då började gästerna rulla i backlinjen istället för att mata bollar som Strömberg kunde kampa på.

– Där försvann säkert fem minuter av en eventuell forcering, säger Wernersson.

Ränneslöv fick aldrig något riktigt tryck på Dalen, som kunde hålla undan till en relativt bekväm seger.

– Det är mycket krig i andra och vi kämpar på bra. Men vi räcker inte riktigt till den här gången.

På söndag väntar en mycket viktig bortamatch mot Slöinge, som ligger strax ovanför strecket.

RGIF fick avvara en sjuk Karl Nilsson samt Henrik Ragnarsson, som jobbade mot Dalen. Dessutom fick Henrik Olsson och Daniel Paulisson utgå under matchen med känningar.

– Vi hoppas att de ska vara tillbaka på söndag.

Mittbacken Noak Nilsson är dock avstängd efter för många varningar.

Bäst i mötet med Dalen var innermittfältsbröderna Johan och Oskar Nilsson.

– De gör ett stort jobb. Jag tycker också att Jens (Strömberg) gör det bra som högerback igen, avslutar Ulf Wernersson.