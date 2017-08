Tappade ledningen i slutet

FOTBOLL Laholms FK kunde inte önskat sig en bättre start mot tabelltvåan Onsala BK i återstarten av division 3. Redan efter tre minuter gav Oskar Hemhagen LFK ledningen.

Det höll sig till 76:e minuten. Sedan vände Onsala matchen.

Matchfakta division 3 svg, herr

Onsala BK-Laholms FK 2-1 (0-1)

Mål LFK: Oskar Hemhagen

Domare: Rasim Avdic, Mölnlycke

Efter ett anfall längs vänsterkanten hittade Felix Albrektsson in en boll till Oskar Hemhagen som placerade in 0-1 med en bredsida.

– Vilken pangstart! Ett väldigt fint mål där vi kommer i de situationerna vi planerat, kommenterar Laholms tränare Peter Åberg.

Onsala växte in i matchen mer och mer. Deras avslut landade i början i villaträdgården bakom Rasmus Lundgrens mål. Så småningom började de skjuta in sig och Åberg var tvungen att förändra någonting.

– Vi får problem med deras anfallsspel och går ner och spelar 4-5-1, säger Åberg som flyttade ner Felix Albrektson på en kant.

– De kommer ändå till mycket skottlägen, men vi försvarar oss väl. De står för spelet men jag tycker att våra chanser är vassare i första halvlek.

Som när Jonatan Eriksson kom fri med målvakten efter att tryckt sig förbi två försvarare. Eller Erik Pålssons nick tätt över ribban i första halvleks sista minut.

I andra halvlek blev LFK rejält tillbakatryckta. Stundtals såg det mer ut som handboll, där Onsalaspelarna passade runt bollen utanför straffområdet. Någon gurkburk eller japanare körde de aldrig, däremot farliga instick mellan försvararna.

– Vi får inte tag i dem helt enkelt. Vi får lägga för mycket energi på defensiven vilket gör att vi inte har tillräckligt med ork i anfallen.

Det var bara en tidsfråga innan bollen skulle nå nätmaskorna. I 76:e minuten var det dags. Efter instick kom ett avslut som Lundgren inte kunde hålla. Bara fem minuter senare rasslade det igen, denna gång efter en nicktouch.

Laholm försökte få till en kvittering, och var bara en stolpträff ifrån.

– Vi satsar allt framåt. På en skarv från Fredrik (Johnsson) har Jonte (Eriksson) ett avslut i stolpen, säger Åberg.

– Överlag känns det som att vi inte riktigt kuggar i. Trots det är vi nära att åka härifrån med poäng.

LFK ligger fyra i tabellen. På lördag väntar ett annat lag från norra Halland, Kungsbacka IF, hemma på Glänninge Park.