Lopp gav henne ny kraft

Kläder efter väder gäller även under Tjejvättern.Foto: Privat

När Irene A Strid sprang sitt första motionslopp var hon 32 år gammal. Hon hade varit mobbad i skolan och ville känna att även hon dög något till. Nu är hon 62 och har för längesen nått målet, efter bland annat en svensk klassiker och snart 20 tjejklassiker i rad. Idag hade hon tänkt dra på sig våtdräkten för att avverka Lagasimmet.

I sista stund meddelar Irene A Strid att hon tvingas avstå; hon har fått för mycket att göra på jobbet.

– Det tråkigt att inte kunna delta, men roligt att företaget går bra, säger hon.

Egentligen har hon en oerhörd respekt för vatten:

– Den enda gång jag tänkt paddla kanot, vände jag på stranden, säger hon.

För en som blir så skärrad av det våta elementet, torde det vara en bedrift att genom åren ha genomfört drygt ett tjog Vansbrosim, för att inte tala om samtliga tidigare Lagasim.

– Hela tiden har jag tänkt ’kan alla andra, så kan jag’, säger Irene A Strid.

– Annars hade det aldrig gått. När jag gjorde Vansbrosimmet första gången, hade jag aldrig förr simmat där jag inte kunnat se botten.

Crawl (frisim) är det inte tal om. Hon tar sig alltid fram medelst gammalt hederligt bröstsim; då kan man se lättare, menar hon. Följebåtarna utgör en form av garanti och våtdräkt är ett måste:

– Den är skön att ha. Man känner sig tryggare, säger hon och tillägger skrattande:

– Jag har alltid varit rädd att få kramp och bara sjunka. Men det är inte så lätt att drunkna som man tror när man har våtdräkt. Då är det bara att sprattla lite med armar och ben så håller man sig flytande.

Som barn var Iréne A Strid blyg och tillbakadragen. Hon tror att blygseln var en bidragande orsak till att hon blev retad och mobbad i skolan. Den och vikten.

– Jag var tjock när jag var liten. Och jag trodde aldrig att jag dög något till, säger hon.

Att hon på 1980-talet började delta i motionslopp av olika slag, var från början snarare en slump än en medveten strategi för att mota bort tankarna på otillräcklighet som funnits där sen skolåren. Men efterhand som hon tog sig igenom lopp efter lopp, kände hon sig säkrare på sig själv och började vågade ta plats.

Under 1990-talet bodde Iréne A Strid i Laholm och då hennes dotter inte trivdes med barnomsorgen sa hon ifrån. Hon bad först om att få flytta dottern, men tog sen saken i egna händer och blev dagmamma i kommunen.

Att våga göra sin åsikt hörd var då en ny erfarenhet för henne. Men så småningom blev Iréne A Strid engagerad i LIF:s barn- och ungdomsverksamhet och fick ta än mer plats.

– Från början kunde jag absolut ingenting om friidrott. Jag tänkte bara hjälpa till lite och plocka fram material vid träningarna, säger hon.

– Sen slutade tränaren och då stod jag där själv med 50 barn.

Iréne A Strid antog utmaningen och gick kurser för att lära sig, fortsatte som tränare och blev slutligen ordförande för hela föreningen. Som sådan kämpade hon bland annat för att ungdomarna skulle få det stöd och den uppmärksamhet de behövde. Angående den aktuella debatten om huruvida barn borde tävla eller ej har hon för övrigt sin åsikt klar:

– Barn ska tävla, men på sin nivå.

Iréne A Strid valdes också in i styrelsen i Hallands Friidrottsförbund och var en av två huvudarrangörer för det handikapp-SM i friidrott som hölls i Sannarp i början av 2000-talet.

– Ingen annan ville ställa upp och jag hade ingen aning hur man skulle göra, men allt går att lösa även om det inte blir perfekt eller som man tänkt sig från början, säger hon.

Parallellt med föreningsuppdragen fortsatte Iréne A Strid med sin egen fysiska träning – och tävling. De första löpartävlingarna väckte en nyfikenhet och hunger efter större utmaningar, och under de 30 år som gått sedan debuten har hon bland annat deltagit alla motionslöpningslopp i södra Halland (bland dem samtliga Vårrus sedan starten) samt genomfört klassiker av flera olika varianter. Mest stolt är hon nog över att hon är inne på sin 20:e tjejklassiker i rad samt att hon 2003 gjorde både en svensk klassiker (Vasaloppet, Vättern runt, Vansbrosimmet och Lidingöloppet) och tjejklassikern, vilket innebar två lopp av varje sort – efter varandra.

– Lidingöloppet var hemskt även om det inte går så fort när jag springer. Efter det första loppet på tre mil var det bara massage och ner i sovsäcken. Sen upp igen och springa ytterligare en mil, säger hon.

Men det gick vägen. Precis som det gick vägen 2011, då hon drabbades av lunginflammation en och en halv vecka före samma lopp.

– Jag tog sista penicillindosen, åkte direkt upp till Stockholm och promenerade genom hela loppet. Om jag inte gjort det, hade jag ju missat mitt 15-årsdiplom!

Apropå diplom: när Laholms Tidnings reporter kommer på besök har Iréne A Strid roat sig med att fylla ett helt matbord med de flesta av de diplom och priser hon erövrat under åren. Det är i sanning en imponerande samling som dukats upp. Lite förläget avslöjar hon att klenoderna till vardags förvaras i garderoben i en blå plastlåda från Ikea.

Och det är kanske inte medaljerna som är den viktigaste skörden från alla motionslopp, utan den ökade självkänslan, säkerheten och styrkan hon fått som person.

– Det finns inga hinder; allt går att lösa. Det är numera mitt motto, avslutar Iréne A Strid.

Namn: Iréne Andréasson Strid

Ålder: 62 år

Född: Kvibille, uppvuxen i Älvasjö

Bor: Eldsberga

Familj: barnen Andreas, 39 och Sofia, 31, samt maken Bertil

Sysselsättning: Driver Ebbas Café på Lilla Böslid med lunchmat, catering och lunch till Öringe Montessoriförskola och skola.

Fritid: motionslopp (se nedan), linedance, träning på thoraxmaskin med mera

Motionslopp: Har deltagit i de flesta lopp i södra Halland och därutöver gjort en Svensk klassiker, snart 20 Tjejklassiker, några Försvarsmaktsklassiker, Ica-klassikern samt, då det begav sig, fyra Laholmsklassiker.