Hotade anmälare till livet

Laholm

En 17-årig flicka från en grannkommun har polisanmälts av en 25-årig sydhallänning för övergrepp i rättssak och olaga hot.

Enligt förundersökningen polisanmälde sydhallänningen 17-åringen i januari för ofredande. Samma dag ringde hon och hotade honom med att om han inte tog tillbaka anmälan ”så ska han få se vad som händer, hon känner många personer i Laholm”.

Hon hotade senare även mannen till livet via ett telefonsamtal till hans pappa. Även det hotet skulle verkställas av kontakter i Laholm.

En yngre son till pappan ska också ha fått hotfulla samtal från flickan.

Enligt förundersökningen ska det inledningsvis anmälda ofredandet ha bestått i att flickan under en längre tid ringt upp till hundra samtal per dag, vilket inneburit att han tvingats byta telefonnummer fem gånger. Han har polisanmält henne flera gånger tidigare.

Den åtalade har medgett att hon har ringt samtal men menar att de inte var hotfulla. Hon ville bara ha tag i en bror till anmälaren, sade hon i polisförhör.