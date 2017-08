Krokån är hans paradis

Mitt ute i ingenstans, som det brukar heta, finns Peter Rishedes plats på Jorden. Han har bott på fina ställen i bland annat Skottland och skött trädgårdar för de mest välbärgade i Danmark. Men det är ändå Krokån han alltid längtat till. Dessutom bara måste han fånga den där öringen han jagat i 38 år.

p>– Jag har alltid sagt att 50 bara är en siffra, säger Peter Rishede, som idag fyller halvsekel.– Men nu har jag börjat fundera. Vad ska jag göra med resten av mitt liv?Det tål naturligtvis att fundera på. Barnen har hunnit bli unga vuxna och själv har han avvecklat flera projekt som de senaste åren upptagit en stor del av tiden; det finns med andra ord utrymme för förändring. Ett är dock säkert: han kommer aldrig att kunna släppa fasthållandet till Krokån och Körsveka.– Det är svårt att förklara, men jag hör hemma här, säger Peter Rishede.Kärleken uppstod redan då han som liten grabb kom till trakten med sina föräldrar. Köpenhamnsfamiljen var på semester för att hälsa på bibliotekarien hemifrån, som hade stuga i Körsveka. Föräldrarna föll pladask för en tomt full med lysande gula maskrosor, köpte den, byggde en stuga, och tillbringade därefter så gott som varannan helg i södra Halland. Periodvis levde den unge Peter Rishede ett riktigt indianliv; han sov utomhus och lärde sig om överlevnad.– Jag sprang runt och fiskade och satte redan som tolvåring ett mål att få en öring på ett kilo, säger han.– Fast det är bara sträckan mellan Körsveka och Flammafallet som räknas och jag har fortfarande inte lyckats, även om det gått 38 år. Förra veckan fick jag upp en på ett halvkilo, haha.Som barn ville Peter Rishede bli skogvaktare – såklart. Han fick emellertid ferie- och helgjobb på en plantskola hemma i Köpenhamn, vilket via utbildning ledde vidare in i trädgårdsmästaryrket. Efter ha arbetat några år, bland annat på Tönnersjö plantskola (då han bodde i Baggabygget, Knäred), företog han en resa som fortfarande känns färsk i minnet:– Den lokale läkaren här i Knäred, Sture Nordin, hade gjort en massa saker; han var ett riktigt original. Han berättade om Killin, en by på skotska höglandet, som var den vackraste plats han besökt, så jag bestämde mig för att åka dit.I ett halvår levde Peter Rishede i natursköna Killin. Han cyklade, jagade, paddlade, klättrade och fiskade, njöt i fulla drag och lärde känna alla i trakten. Dessutom hjälpte han till i byinvånarnas trädgårdar.– Det blev mycket lärdomar för min del. Jag hade till exempel aldrig sett så fina gräsmattor, men förstod att det berodde på att de inte använde motorgräsklippare.Det fanns fina möjligheter för honom att stanna, men som tidigare var det Krokån som drog, så han sa adjö till Skottland och återvände till den danska huvudstaden för att komma närmare sitt paradis.– Hur kan man bli så knuten till en plats?, funderar han i förbigående.I Köpenhamn jobbade Peter Rishede med anläggning och skötsel av de trädgårdar som tillhörde stadens inre krets. Det var en intressant och utmanande tid, menar han, där han fick använda sig av hela sin kunskapsbredd: växtkunskap, design och kreativitet. Ett par andra anställningar följde och han startade även eget företag i trädgårdsbranschen. Men han var inte helt tillfreds:– I Köpenhamn var jag inte lycklig; det är alldeles för stort och vi ville inte uppfostra våra barn där, säger han.– Men i Knäred är det ok att vara som du är. Det är ok att vara människa. Här kan man inte ha hemligheter – det är alldeles för litet – och det är skrämmande, men också befriande.För 17 år sedan tog han och hustrun därför klivet över Öresund och bosatte sig i Körsveka med sina små barn. Dessutom gjorde Peter Rishede något han länge längtat efter: att köpa en gammal stuga uppe i skogen nära Krokån. Stugan, som byggdes av en Sigvard Svensson, var ett ställe han alltid återkommit till under sina strövtåg som barn, och han hade alltsedan dess närt en dröm om att en dag äga den.Han drev trädgårdsanläggningen vidare och startade även städfirma tillsammans med hustrun. Kontrasten mot lyxträdgårdarna i Köpenhamn var märkbar.– Där var det bara high class, och pengar var aldrig något problem. Folk köpte färdigvuxna stora träd och anlade dammar med dyra koi-fiskar, säger han.– Men lyckan, och meningen med livet, den fanns ändå inte där. Den fanns här! För min del har förväntningarna på livet aldrig innehållit en Ferrari, precis.Även i Sverige hade Peter Rishede en del kunder med pengar, men på grund av alltför stora avstånd var det svårt att få firman att fungera fullt ut.– I Köpenhamn ligger allting inom en halvtimmes väg och det är lätt att få tag på växter, stenar och material till dammar. Här måste man köra många timmar, ofta till ostkusten, för att få tag på saker.Samtidigt som Peter Rishede tröttnade på de många milen på vägarna, blev han erbjuden jobb på Heléns rör, där han jobbat sedan dess sånär som på några år då han var lärare vid det numera nedlagda Björklidens gymnasium.– Nu har jag ett riktigt bra jobb, där jag trivs, säger han.För en tid sedan började han fundera på vad nästa kapitel i livet skulle innehålla.– Vi frågade oss om vi borde testa något annat, nu när barnen blivit stora, och tänkte sälja skogen och kanske återvända till Danmark. Men det gick inte; jag kan inte flytta, trots att vi blev erbjudna tio gånger mer för skogen än vad vi en gång betalat, säger han.Peter Rishede har fortfarande band till Köpenhamn; hustrun jobbar på Kastrup och paret har lånat en kolonilott i staden. Men han sjunger samtidigt stillhetens lov:– Visst är det bra med datorer och smartphones, men det är väldigt långt från att sitta på en sten vid Krokån och skriva en dikt till sin mamma. Det är först när man tillbringat fem timmar i tystnad som man kan börja tänka och planera och fråga sig själv vad det är man verkligen vill, säger han.– Jag är lycklig här. Man går ju inte runt och ler hela tiden – det finns ju med- och motgångar i livet – men lyckan hänger mycket på en själv. Man lever bara en gång, och om man är frisk har man banne mig skyldighet att forma sitt liv så som man vill ha det.