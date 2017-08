Tung förlust för K/HFF

Fotboll Det blev en jobbig förlust för Kornhult/Hishult i bottenmötet mot Väröbacka. K/HFF hade chanser men fick hela tiden jaga motståndarna i målprotokollet och föll med 3-2.

– Inte alls rättvist! Vi har inget flyt men så är det när man ligger i botten, säger K/HFF:s tränare Johan Nilsson.

Matchfakta Div 5, herr

Kornhult/Hishult FF-Väröbacka GIF 2-2 (0-1)

Mål K/HFF: Daniel Johansson, Johan Nilsson

Domare: Mårten Högblom, Båstad

Kornhult/Hishult behöver poäng för att närma sig lagen ovanför. Det fanns goda chanser till det mot Värö strax ovanför nedflyttningsstrecket.

Hemmalaget borde tagit ledningen tidigt. De blåa inledde bra, ägde boll och pressade tillbaka gästerna. Både Fredrik Junefalk och Andreas Werner Bertilsson var nära att spräcka nollan.

– Hade vi varit ett topplag hade vi lett med 2-0 efter fem minuter, säger spelande tränare Nilsson.

Mitt i pressen stack Värö upp och gjorde 1-0 efter sju minuters spel. Ett snöpligt mål för K/HFF, som kunde undvikits med mer resolut försvarsspel.

Värö fick lite mer att säga till om efter ledningsmålet och K/HFF:s duktige målvakt André Frank fick visa sig på styva linan vid ett par tillfällen.

K/HFF fick ett nytt jätteläge när Johan Nilson tog sig igenom till vänster i straffområdet. På något sätt lyckades dock Väröförsvaret få bort inspelet, som nästan slickade mållinjen.

– Gör vi mål i början blir det en helt annan match. Det hade varit skönt att få ta ledningen någon gång. Nu får vi hela tiden jaga.

K/HFF kom ut bra även i andra halvlek och hemmalaget fick in en välförtjänt kvittering efter 55 minuters spel.

Martin Jönsson fixade en indirekt frispark strax utanför straffområdet. Johan Nilsson servade och Daniel Johansson skallade in 1-1 på den bakre stolpen.

K/HFF hade två bra lägen att ta ledningen. En nick från nära håll av Kim Frank efter inspel från Fredrik Junefalk och en nick från ”June” själv efter inlägg av Johan Nilsson.

Ändå var det Värö som på nytt tog ledningen när en anfallare rann igenom och drog bollen i nät. André Frank var på bollen men kunde inte styra den utanför.

Fem minuter efter Värös ledningsmål kunde Johan Nilsson, i minut 72, på egen hand göra 2-2 när han kom loss och distinkt sköt bollen i nät via stolpen.

Mot slutet var K/HFF:arna trötta. André Frank i mål fick göra en monsterräddning på ett jätteskott men i minut 81 fick han kapitulera på ett skott från straffområdeslinjen sedan K/HFF inte fått bort bollen.

Hemmalaget flyttade fram men öppnade upp sig bakåt och Frank räddade sitt lag från en större förlust. Närmast en utjämning var man när en gäst rensade till hörna farligt nära eget mål.

K/HFF var värt poäng i matchen sett till spelet.

– Det känns orättvist att vi förlorar den här matchen. Men det är typiskt när man ligger i botten. Värö går upp och gör mål när vi har bra perioder i matchen.

– Jag vet inte om vi blir för ivriga och blottar oss för mycket bakåt. Men vi vill ju framåt. Vi behöver segrar. Värö kan ju spela på ett oavgjort resultat. Det kan inte vi, säger Johan Nilsson besviket.

På det stora hela var K/HFF-tränaren dock nöjd med prestationen.

– Vi gör en bra match över hela banan. Men det blir mentalt jobbigt att aldrig leda en match.

Extra plus i kanten kvitterar målvakt André Frank ut.

– Han gör några viktiga räddningar när vi ligger under med 1-0 och räddar oss kvar i matchen. Men jag tycker att alla står för bra insatser, avslutar Johan Nilsson.