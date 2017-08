LAHOLM Redan som 17-åring fick han sitt första jobb som sportjournalist på Hallandsposten.

Vid årets sista Sommarfrukost vid Lagan tog Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef på Dagens Nyheter, med åhörarna på en resa från resultatrapportering i ett skyltfönster i Laholm till kriget mot journalistiken i den digitala världen 2017.

Egentligen var det väl ingen tvekan om om yrkesvalet. Martin Jönsson föddes med journalistik i blodet. Hans pappa, Kurt, var legendarisk redaktör för Hallandsposten i Laholm och familjen bodde i samma fastighet som lokalredaktionen.

Karriären började som för många andra i den generationen med att ringa in resultat från de lokala fotbollsmatcherna som sedan anslogs i skyltfönstret.

– Det var den tidens sociala medier. Vi satt och ringde in resultaten och när matcherna var slut kom laholmarna förbi för att ta del av innehållet för att sedan diskutera och kommentera matcherna, berättar Martin Jönsson.

Mycket har hänt sedan dess och utvecklingen inom medier har gått från papperstidning en gång om dagen som kom i brevlådan på morgonen och fasta tider för nyhetssändningar i tv och radio, till en värld där många hela tiden är uppdaterade via sin smarta telefon och tar del av nyheter via webb och sociala medier.

En utveckling som är mycket på gott enligt Martin Jönsson.

– Om man jämför den journalistik som gjordes när jag började så är kvaliteten mycket bättre i dag. Däremot har traditionella medier svårt att få ekonomin att gå ihop. Det beror på färre prenumeranter och minskade annonsintäkter som i dag istället hamnar hos Google och Facebook. Bra journalistik kostar pengar och någon måste betala för den. På Dagens Nyheter har vi lyckats bra de senaste åren och i fjol ökade vi antalet prenumeranter, säger Martin Jönsson stolt.

Och när Martin Jönsson pratar om prenumeranter så handlar det inte enbart om papperstidningsläsare. DN har i dag 100 000 som enbart läser tidningen digitalt och har då också lyckats sänka medelåldern på läsarna. Medelåldern för dem som har papperstidningen är i dag 62 år och för de som enbart har en digital prenumeration är den 42. Något som ger hopp om framtiden enligt Martin Jönsson.

– Förr oss är det som för alla andra medier är det viktigt att satsa på kvalitetsjournalistik. Vi vill profilera DN genom undersökande journalistik och en bra utrikesbevakning, berättar Martin Jönsson, och lyfter fram profilerade och prisade medarbetare som fotografen Paul Hansen som skottskadades då han bevakade slaget om IS-befästa Mosul i Irak, utrikeskorrespondenten Terese Cristiansson och den undersökande reportern Kristoffer Örstadius,

– Kristoffer är Sveriges bästa datajournalist, Utan hans arbete och avslöjande hade vi i dag inte fått veta hela sanningen om Transportstyrelsen och om en generaldirektör som röjde sekretessbelagda uppgifter något som ledde till regeringskris och att flera ministrar fick avgå.

Inför 2017 fick Martin Jönsson frågan av en branschtidning om vad som skulle prägla året? Han svarade kriget mot journalistiken.

– Den viktiga journalistiken, som är en grundbult för demokratin, utsätts i dag för attacker. Det är många som vill misstänkliggöra journalistiken och använda den för politiska kampanjer och som medvetet sprider falska uppgifter. Det journalister gör är att beskriva verkligheten som den är och det är många som inte vill det. Vi såg det inte minst under valrörelsen i USA. Inför nästa val i Sverige kommer vi att få se ännu mer av fake news och attacker mot journalister.

– Där finns också näthatet och fysiska attacker mot journalister. Var tredje journalist uppger att man utsatts för hot och trakasserier det senaste året. Det är vad jag menar med kriget mot journalistiken, förklarar Martin Jönsson.

Han uppmanar också mediekonsumenter att bli mer kritiska mot uppgifter som sprids i sociala medier och fråga vad eller vem som är källa till uppgifterna.

– Det gäller att vara vaksam och inte sprida vidare sånt som är en falsk eller konstruerad nyhet.

Ett annat problem i Sverige är att det i dag finns många kommuner som helt saknar journalistisk bevakning. Institutet för mediestudier gjorde en kartläggning 2016 och i 35 kommuner saknades både journalister och lokalredaktioner. Där är Laholms kommun ett av få undantag med två konkurrerande nyhetsredaktioner,

– Det finns i dag fyra kommuner där det finns konkurrens, en är Laholm, en annan är Stockholm. Det är oerhört viktigt att det finns en kamp om nyheterna. Jag hoppas verkligen att det kan vara så även i framtiden. Ju mindre lokal närvaro av journalistik som finns, desto lättare är det att komma undan med missförhållanden.

Nu för tiden jobbar Martin Jönsson med att utveckla det redaktionella materialet på Dagens Nyheter, men något givet svar på vad som blir nästa grej har han inte.

– Jag gissar att vi kan få se mer av artificiell intelligens, journalistik av robotar och skräddarsytt innehåll. Men det enda jag vet med säkerhet är att det kommer förändringar snabbare och snabbare, säger Martin och hänvisar till ett citat av Gordon Moore, en av grundarna till dataföretaget Intel: ”Change will never be this slow again.”

Eller på svenska, förändring kommer aldrig ske så här långsamt igen.

Det sa han redan 1965.