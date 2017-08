Hittade grannens fyrhjuling på Facebook

Hishult

En boende i Hishult såg en dag att Polisen i nordvästra Skåne på sin Facebooksida efterlyste ägaren till en fyrhjuling.

Han tyckte sig känna igen fordonet och gick till grannens fritidshus för att se om dennes fyrhjuling stod i garaget. Det gjorde den inte. Det visade sig att den hade blivit stulen och sedermera återfunnen av Skånepolisen. Den danska fritidshusägaren hade vid inbrottet, som skedde någon gång mellan 24 juli och 1 augusti, även berövats bland annat motorsåg, tv och dator.

Tjuvarna hade tagit sig in via entrédörren och sedan klippt upp ett hänglås för att komma in i förrådet.