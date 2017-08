Croon bakom BoIS-seger

FOTBOLL Våxtorp vann en jämn derbykamp mot Knäred. Mycket tack vare Malte Croon, som var överallt på plan.

– Har man en sådan spelare i laget måste han få mycket boll, säger VBoIS-tränaren Ruben Orellana.

Matchfakta Div 7 södra, herr

Våxtorps BoIS-Knäreds IK 4-2 (2-1)

Mål VBoIS: Malte Croon 3, Ahmed Hassan Osman

Mål KIK: Mattis Egmyr, Adam Jönsson

Domare: Elbasan Nuredini, Hyltebruk

Våxtorps BoIS kopplade direkt greppet i derbyt mot Knäreds IK. Hemmalagets mittfältsmotor Jesper Nilsson Öhrn hade först en giftig nick och i anfallet efter skickade han iväg ett tungt skott.

Men det var lagkamraten Malte Croon som skulle få hål på KIK med ett lobbskott från distans (10).

För de i Våxtorpspubliken som missade första målet kom reprisen en kvart senare. Samma position, samma tillslag, samma nätmaska.

– Det är två långskott som är skillnaden mellan lagen i dag, kommenterar Knäreds tränare Morgan Karlsson.

De gulsvarta gästerna kom dock in i matchen mer och mer. I 42:a minuten gav det resultat. På ett långskott (vad annars?) reducerade KIK:s Mattis Egemyr.

– Vi dominerar första 15, men sedan tar Knäred över allt mer. I paus sa vi att vi skulle försöka hålla i bollen ännu mer och inte spela så stressat, kommenterar Våxtorps Ruben Orellana.

Efter paus tog det vitblå laget över spelet igen. Efter två stolpträffar kom till slut 3-1-målet.

Mittfältaren Ahmed Hassan Osman mötte vänsterinlägget med en volley, utom räckhåll för KIK:s målvakt Rasmus Bengtsson.

Knäreds Sigge Jönsson löpte sig till ett en-mot-en-läge men kom ur vinkeln när han nådde straffområdet.

Bara minuter senare var det dock reducerat. Adam Jönsson dök upp vid bakre stolpen på en hörna och placerade in 2-3-målet (79).

När Knäred flyttade fram sitt lag i jakt på en kvittering öppnade det sig ytor bakåt.

Nyinbytte Semere Major var nära att punktera matchen men KIK:are lyckades rädda på mållinjen.

Åt Malte Croon kunde man dock inte göra så mycket. VBoIS-talangen vred ut och in på motståndarna och i 91:a matchminuten gjorde han sitt tredje för kvällen.

– Vi kommer runt till vänster och Malte lägger in den enkelt, säger Orellana som plussar extra för just Croon.

– Kul för honom att näta efter hans skadebekymmer.

Morgan Karlsson ger sin syn på matchen:

– Vi blev tillbakapressade i början, men sedan tog vi över. I andra försökte vi få ihop lagdelarna bättre vilket vi lyckades med.

– Tyvärr räcker vårt anfallsspel inte till i dag. Jag tycker ändå att vi var värda en poäng eftersom det var en jämn tillställning.