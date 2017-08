Bytte mångmiljonstaden London mot den halländska landsbygden

Han lämnade det hektiska livet i mångmiljonstaden London och valde i stället lugnet i ett av bara fyra(!) hus i Bjärnaryd utanför Hishult. Här har han utvecklat sitt konstnärskap som mycket handlar om djur och natur – men med en alldeles egen färgsättning som får betraktaren att associera åt Andy Warhol-hållet till. David Hewitt är ett namn att lägga på minnet!

p>Det här är historien om en kosmopolitisk engelsk konstnär som ”tecknat och målat så länge han kan minnas”, som han säger, fast på engelska. För visserligen är han gift med en svenska och har bott i Sverige i många år. Men han kommunicerar hellre på sitt ursprungliga modersmål än på sitt nya svenska.– Det kan bero på att ni svenskar generellt sett pratar så bra engelska. Och gärna gör det också, funderar han.Vi träffas i Kvarnen i Kornhult där han just nu ställer ut ett antal av sina verk, från akvareller till oljor. Parallellt har han ytterligare en utställning på Hotell Freden i Knäred.Men vägen hit har varit både lång och krokig, med förlov sagt.Den startade i London med utbildning i Art and Design i mitten av 1970-talet. För drygt trettio år sedan begav sig David iväg till Israel. Där mötte han kärleken i form av svenskan Johanna från Hishult. De blev ett par. Sedan blev det Sverige och Lund. Och allt fler veckoslut uppe i Hishultstrakten, erkannerligen hemma i hennes föräldrahem i Bjärnared. En bidragande orsak till det var säkert att det engelsk-svenska paret hade adopterat två indiska flickor – här på den halländska landsbygden fanns en trygghet för en barnfamilj som nog är svårare att finna i en mångmiljonstad som London.– Och vet du vad? Förr sade jag alltid att jag skulle åka hem när jag återvända till London. I dag ”åker jag hem” när vi skall till Bjärnared. Så mycket har jag acklimatiserat mig i Sverige, skrattar David.Men helt har han inte släppt kontakten med England. Hans 93-åriga mamma lever fortfarande och det finns syskon i den engelska huvudstaden också. Så det blir en och annan resa dit med jämna mellanrum.Djur och natur har som sagt alltid inspirerat David Hewitt, men här i hustruns hemtrakter fick han också uppleva något som ytterligare satte fart på hans konstnärsskap. David berättar med stor inlevelse om hur han en dag fick se två alldeles livs levande älgar passera genom trädgården. Det gjorde djupt intryck på denne Londonbo…– Och har du tänkt på en annan sak, kor är egentligen rätt smarta djur. De står där och idisslar och tittar på dig… vad tänker de på? funderar han. Jodå, kor finns också med som motiv i olika former på hans utställning.De som känner sitt Hishult med omnejd, kommer att le igenkännande när de besöker David Hewitts utställning. Men också åt de överraskande inslagen i hans verk. I en tavla till exempel har han fångat den gamla landsvägsbron – och framför den betar av alla djur en – zebra! Vi hittar också Hishults vackra kyrka i en annan bild och jodå, på en äng framför kyrkan betar naturligtvis en ko…Vi bryter upp från utställningen i Kornhult och kör hem till huset i Bjärnared. Några höns och en tupp går fridfullt och pickar i gräset utanför. Uppe på loftet har David sin ateljé, det är här han omsätter sin inspiration till färdiga verk. Väggarna är fyllda av tavlor. Ett stort självporträtt här. En annan stor abstrakt sak på en ryttare i ett ridhus där. Mycket tilltalande, tycker denne reporter. Och så en rad mindre tavlor med djurmotiv.Femtionio år gammal lär denne invandrade engelsman förbli Sverige trogen; både familj och svensk natur har blivit så starka kitt i hans liv att han stannar här för gott. Men ok, litet drar det i resegenerna. Så sent som i januari i år var familjen iväg på en ordentlig tripp till Indien. Det gäller att vårda de rötter som finns, i det här fallet döttrarnas ursprung. Och säkert också hitta inspiration till fler tavlor än den stora tigermålning som också finns i samlingarna.