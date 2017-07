Mellbystrand

En familj utsattes för inbrott under natten till lördagen, medan de låg och sov i sitt fritidshus.

Inbrottet ägde rum någon gång under natten mellan fredagen och lördagen.

Familjen som äger fritidshuset på Mellbyrundan i Mellbystrand låg och sov hemma i sitt hus under natten. På morgonen upptäckte de att någon hade varit inne i huset och stulit saker.

Det saknades även grejer från en intilliggande bod.

Hur mycket som har stulits, och värdet på det stulna är oklart.