Hantverk mitt i grönskan

De utställarna som arbetar med kläder fick visa upp sina verk under modevisning. Foto: Johan Svensson

Per Olsson ser till att vassen både ligger snyggt och tätt på taket. Foto: Johan Svensson

Båstad I Norrvikens trädgårdar öppnade i går den tre dagar långa hantverksmässan.

Tillströmningarna var stora redan första dagen, både för promenader genom trädgården och för att ta del av hantverk.

Det var inte bara sommar i kalendern när Hantverksmässan i Norrviken drog igång. Solen sken klart när mässan öppnades klockan tio och redan under förmiddagen var köerna till entrén tiotals meter långa.

På insidan står trädgården belägrad av vita tält i olika storlekar. Omkring 250 utställare är på plats för att visa upp just sina hantverk, oavsett om det är mat, dryck, kläder, smycken eller porslin.

Ett lite ovanligare hantverk, men med en lång historia, är att lägga vasstak. Något som inte behövs längre kan tänkas, men det tycker inte Vasstaksservice AB som demonstrerade hur deras arbete går till på en liten hundkoja.

Per Olsson arbetar på företaget och står och lägger lager på lager med vass för att få det tätt.

– Oftast är det bara reglar under vassen. Det räcker. Det håller tätt ändå, förklarar han.

Det historiska takläggandet tillämpas även idag framför allt på gamla hus, förklara Olsson.

– Men vi har lagt i villaområden också och det har fungerat bra.

Fortsätter man förbi tälten och knallarna kommer man längre in i trädgården fram till Villa Abelin.

I förgrunden visades ett hantverk i större skala upp. Där stod under fredagen brittiska bilar från Hallands fordonsveteraner. Dessa byts till lördagen ut mot fordon med andra Europeiska härkomster som i sin tur ersätts av en amerikansk bilutställning på söndagen.

På gräsmattan står även ett brittiskt flygplan från 1942. Det heter de Havilland och användes för att skola piloter under andra världskriget. Eftersom det var stationerat i Ljungbyhed är det målat i skånes färger.

Bland porslinstomtar och äppelmust, modevisning och pärlor, och mycket annat finner man i ett av tälten några damer från Skånelin. De är med från skörd till tråd och vill sprida hantverket som det gjordes förr.

– Vi står här och pratar oss varma om lin, säger Ing-Britt Truedsson som är med i föreningen.

Hon och kollegan Karin Persson berättar att linet bara blommar under förmiddagarna under två veckor i slutet på april och då får man passa på att skörda. Efter det ska det rötas och torkas.

På plats har de medel för att kunna bråka, skäkta och häckla linet. Det är inga trakasserier utan görs för att utvinna fibrerna och sedan kan de även spinna det till tråd.

Det är alltså en process i flera steg för att göra tråd av det.

Hantverksmässan fick en solig start och pågår till och med söndag bland äppelträden i Norrvikens trädgård.