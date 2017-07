48 skadade vid tågkrasch

Utrikes Ett tåg har kraschat på en station i Barcelona. Ett stort antal människor uppges ha skadats.

Olyckan inträffade under morgonrusningen på Estación de Francia i centrala Barcelona.

Pendeltåget från Sant Vicenç de Calders, har, enligt BBC, av oklara skäl inte bromsat när det körde in till perrongen.

I ett videoklipp från kraschens efterdyningar som publicerats på twitter (se nedan) ser man hur tåget ränt rakt in i stoppbarriären vilket har demolerat fronten på tåget.

Enligt tidiga uppgifter från den katalanska räddningstjänsten ska 48 personer ha skadats vid olyckan, varav fem allvarligt. 18 personer har hittils förts till sjukhus och 30 återstod då för räddningstjänsten att bedöm om huruvida de behövde sjukhusvård. En av de skadade uppges vara lokföraren.

Mer information kommer.

#Barcelona train crash:

– 48 injured, 5 gravely

-18 sent to hospitals

– no deaths reported https://t.co/rH8YrKvYGk pic.twitter.com/lPOEF1kjTy

— RT (@RT_com) July 28, 2017