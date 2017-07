Glädje hos byalaget över byggplanerna

hasslöv Byggplanerna i Hasslöv gläder ortens byalag.

– Det låter väldigt positivt, säger Ameli Karlsson som är vice ordförande i byalaget.

Det är inte länge sedan Hasslövs byalag författade ett brev till kommunen och Laholmshem, med önskemål om att det skulle byggas fler hyresrätter i Hasslöv.

– Laholmshem har några marklägenheter i Hasslöv, och så fort något blir hyresledigt så flyttar det in nya personer. Behovet av fler lägenheter finns verkligen, säger Ameli Karlsson och fortsätter:

– Det finns också flera äldre i byn, som bor två personer i en stor villa och som kanske skulle vilja flytta till något mindre, men de vill inte lämna Hasslöv, säger Ameli Karlsson.

Att det nu finns två privata byggföretag som skulle vilja bygga såväl hyresrätter som bostadsrätter låter väldigt bra, tycker Ameli Karlsson.

– Det behövs fler olika boendeformer i byn. Kan man få igång en flyttkedja som gör att det kan flytta in fler barnfamiljer, så är det positivt för hela samhället, och inte minst för skolan. Det är jätteroligt att det byggs i Hasslöv och att vi blir fler, säger Ameli Karlsson.

Även byalaget slår ett slag för att Hasslöv ligger bra till.

– Vi ligger nära E6 och Båstad. Jag tror det är ungefär sju kilometer till stationen i Båstad, och idag kan man cykla dit på småvägar via Dömestorp och Skottorps slott, säger Ameli Karlsson men tillägger att hon så klart helst ser att cykelvägen till Östra Karup blir klar.

– Egentligen är det bara den som fattas nu, men om jag förstod det rätt så har kommunalråden i de båda kommunerna träffats och ska hjälpas åt så att den kanske äntligen kan prioriteras, säger Ameli Karlsson.