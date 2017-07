Sverige kryssade mot guldfavoriten

Fotboll

Sverige kryssade mot Tyskland i EM-premiären. Hedvig Lindahl storspelade i målet och svarade för en grym räddning i slutet av matchen när Tyskland tryckte på.

Sverige fick en kanonstart på mästerskapet. 0-0 mot guldfavoriten Tyskland.

– Det var första gången på väldigt länge som vi håller nollan mot Tyskland. Vi lyckades med vårt försvarsspel. Det hade varit ännu roligare om vi lyckats med vårt omställningsspel. Men det här bådar gott. Nu ska vi vila oss till nästa match, säger förbundskapten Pia Sundhage i SVT.

Sverige gjorde en stabil första halvlek och höll jämna steg med Tyskland, men några heta målchanser skapade inte svenskorna.

– Lite chansartat, lite slarvigt, men vi har fått ner dem och skapat ett par hörnor, säger assisterande förbundskapten Lilie Persson i pausen.

Andra halvlek blev mer fartfylld och chansrik. I 55:e minuten gjorde Sverige ett dubbelbyte. Olivia Schough och Fridolina Rolfö gick ut, in kom Elin Rubensson och Stina Blackstenius. Efter bytena kom målchanserna. Mandy Islacker var nära att styra in Tysklands ledningsmål i den 65:e minuten. Bollen smet precis utanför Hedvig Lindahls vänstra stolpe. Fem minuter senare stack Stina Blackstenius på djupet, kom fri och försökte placera in bollen. Målvakten Almuth Schult stod för en fin benparad och en tysk försvarare skickade undan bollen framför fötterna på Lotta Schelin.

Men matchens räddning stod Hedvig Lindahl för. Med drygt tio minuter kvar att spela styrde Islacker bollen mot mål från nära håll. Lindahl reagerade blixtsnabbt och tippade bollen över ribban.

– Den räddningen hon gör där nere…. Yes!, säger Sundhage efter matchen.

Lagkaptenen Caroline Seger var nöjd med en poäng:

– Vi står upp bra. Första halvlek känns bättre, men i andra trycker Tyskland på, men vi försvarar oss bra. Vi tappar lite bollar i fel lägen, men klarar 0-0 i premiären och det är vi nöjda med, säger hon i SVT.