Traditionsenligt lopp på Höka

Tina Fritzson behövde inte fokusera på någon simning eller cykling under Laholmsloppet. Foto: Johan Svensson

Mellbystrand Den 43:e upplagan av Laholmsloppet gick av stapeln på Hökafältet under lördagen.

En deltagare har varit med alla gånger, medan vissa föddes först drygt 40 år efter loppet hade premiär.

Under trädens skugga sprang 148 löpare genom Hökafältet under lördagen när Laholms IF anordnade Laholmsloppet.

De sprang olika sträckor och olika fort, men även om alla som tog sig i mål fick medalj eller plakett, så var det absolut kamp.

– Detta är inget motionslopp, detta är ett tävlingslopp, säger tävlingsledaren Jens Norshammar.

Till loppet kom inte bara Laholmare, utan löpare från runt om i Sverige deltog.

Tävlingsdagen inleddes med ett 2,5 kilometer långt lopp för barn och ungdomar där de äldsta var 15 och de yngsta tre. Av de totalt 148 deltagarna satte de 51 barnen fart genom skogen.

Snabbast av alla – med över en minuts marginal – var Oskar Karlsson från Strömsnäsbruk som springer för klubben SK Graal.

– Det är roligt att springa i terräng, berättar han och tillägger att han springer kortare distanser på bana.

Tiden landade på 8:55 vilket är tre sekunder ifrån hans personbästa på sträckan.

– Jag är rättså nöjd ändå, säger han medan han står och väntar på att springa igen.

Den gången sex kilometer, där han landade på en total sjundeplats.

Klockan ett gick nästa startskott av och såväl sex- som tolvkilometerslöparna gav sig av.

Först i mål – 41 minuter och 32 sekunder senare – var Båstadbon Johan Gustafsson. Han befinner sig nu mitt i tävlingssäsongen och laddar inför Lidingöloppet. Intresset för löpning har han fångat först på äldre dagar.

– Jag spelade fotboll när jag var ung, men på senare år har jag börjat tävla i löpning.

– Jag tycker om att springa. Det är ju inget jag kan leva på om man säger så, men bio är ju trevligt, säger han med ett leende och biljetterna han vann i handen.

Vinnare på 1,2 mil bland damerna blev en med sina rötter i Laholm.

– Jag växte upp här, men bor numera i Linköping, berättar Tina Fritszon.

– Det var ganska tungt andra halvan. Det var inte optimalt upplagt av mig, säger hon om dagens lopp, men poängterar glädjen över att det gick vägen.

I vanliga fall håller hon främst på med triathlon, även om det blir ett par maraton eller ”halvmaror” om året, och ska bland annat göra en Ironman senare i år.

Hur gick det då för den löptrogne Kjell Arne Jönsson? Han sprang för 43:e gången och tog sig runt de sex kilometerna på 38 minuter och 46 sekunder.