Dubbla roller är inte ett problem om tydlighet

OPINION

Flygskatten som från regeringens sida aviserats inför höstbudgeten har blivit kraftigt omdebatterad. Den dramatiska intensiteten hos frågan växte möjligen ytterligare något när Alliansen pekade ut den, och två andra skattehöjningar, som så pass dåliga för Sverige att man från borgerlighetens sida kräver att dessa dras tillbaka under sommaren. I annat fall kan misstroendevotum komma att bli aktuellt mot något statsråd.

Under veckan fick frågan plötsligt ytterligare en dimension. Inom Socialdemokraterna motsätter sig Niklas Nordström (S), kommunalråd i Luleå, att skatten blir av enligt den konstruktion som har föreslagits.

Det har nu börjat riktas viss kritik mot att Nordström utöver sin rent partipolitiska roll även är ordförande för Svenskt Flyg. Häromveckan, i Aftonbladet 8/7, skrev han tillsammans med andra om vikten av att skatten just modifieras.

Bland annat menar Grön ungdom, ungdomsförbund till Miljöpartiet, att en intressekonflikt kan finnas.

– Det är uppenbart moraliskt tveksamt att ta emot pengar från lobbyorganisationer medan man har en beslutsfattande position, sade språkröret Hanna Lidström till SVT Nyheter i går.

På ett principiellt plan går indignationen att förstå. Roller får inte sammanblandas.

Å andra sidan utgör detta ett fall där Nordström inte har dolt sitt sidouppdrag utan har snarare varit helt öppen med det. Svåra fall finns. Frågan är dock om inte detta är transparent.

Max Eskilsson