Rådigt ingripande ledde till stort åtal

Laholm Efter att huvudmannen greps för stöldförsök på Maxi i Mellbystrand kunde laholmspolisen nysta upp en omfattande stöldhärva. I går väcktes åtal mot tre män för över 20 grova stölder och stöldförsök.

Den misstänkte 20-åringen greps 19 maj sedan rådig butikspersonal fattat misstankar och stoppat honom. Därefter kunde tillkallad polis gripa honom.

20-åringen och åtminstone en kumpan hade stulit en resväska i butiken och lastat den full med kosmetika för drygt 20 000 kronor. Den andre lyckades dock smita, men greps i Malmö en vecka senare, berättar kammaråklagare Andreas Bergman som lämnade in stämningsansökan till Halmstads tingsrätt i går.

Gripandet i Mellbystrand ledde till att ett stort antal stölder i varuhus runt om i södra Sverige kunde redas upp.

– Det fanns övervakningsbilder men det var först efter att 20-åringen hade gripits som vi kunde ta reda på vilka personerna var, säger Andreas Bergman.

Den först gripne misstänks för inblandning i alla de 23 åtalspunkterna, som utöver stölder innefattar en grov olovlig körning. Övriga två är misstänkta för inblandning i sju respektive 13 av brotten.

Laholmspolisen har lett utredningen, som krävt samordning av flera polisenheters arbete. I vissa fall hade det redan gjorts utredningar av stölderna på andra orter, som kunde infogas. Förundersökningen består av 880 sidor.

Vid flera av stölderna fylldes en kundvagn med kaffe eller chokladkakor.Sedan kördes den genom butiksentrén. Förundersökningen innehåller bilder på de unga männen då de kör ut varorna genom grindarna.

Trots detta förnekar de brott.

Den tredje misstänkte greps nyligen i samband med ett annat brott, och dömdes även nyligen vid Ystads tingsrätt för andra stölder.

Med all sannolikhet har stölderna inte skett för att herrarna varit fika- och godissugna.

– Tar man så stora mängder av vissa produkter ska man rimligen sälja dem vidare, säger Bergman.

– Och de har riktat in sig på sådant som är lätt att få avsättning för och har ett relativt högt värde per produkt, säger Bergman.

Utöver de tre åtalade – 20-åringen samt en 18-, och en 48-åring – innehåller utredningen en misstänkt som för närvarande sitter fängslad utomlands. Var de åtalade bor har åklagaren ingen uppgift om men han vet att en av dem har försänkningar i Skåne.

Han yrkar på att två av de åtalade utvisas i fem år. Rättegången beräknas ta åtta dagar.